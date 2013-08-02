中国央行：继续实施稳健的货币政策，引导市场利率平稳运行--货币政策报告

美国股市：道琼工业指数微跌0.03%，纳斯达克指数收跌0.24%
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透北京8月2日 - 中国央行周五表示，将继续实施稳健的货币政策，增强调控的针对性、协调性，适时适度预调微调，把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点。
中国央行网站周五刊发2013年二季度货币政策执行报告称，综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，健全宏观审 慎政策框架，引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长。
“合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现及短期流动性调节工具、常备借贷便利等工具组合，管理和调节好银行体系流动性，加强与市场和公众沟通，稳定预期，引导市场利率平稳运行。”央行称。
报告并称，对下一阶段的物价形势仍不可盲目乐观，要继续引导稳定好通胀预期。
中国央行报告称，继续完善市场化利率形成机制，建立健全金融机构自主定价机制；增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；要加强对理财、票据和同业业务发展潜在风险的监测与防范。
报告还表示，要落实好差别住房信贷政策，坚决抑制投机投资性购房需求。（完） (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约/伦敦4月11日 - 金价周二跳升近2%，至五个月新高，因朝鲜和中东局势以及即将举行的法国大选令政治和安全忧虑不断加重，投资人寻求避险。
路透纽约/伦敦4月11日 - 可可期货周二从四周低位攀升，因在三日 大幅抛售后投资者卖盘枯竭，阿拉比卡咖啡和糖期货也上涨。 7月纽约可可 收涨24美元，或1.22%，报每吨1,988美元，盘中 低见1,945美元。 7月伦敦可可 收高14英镑，或0.88%，报每吨1,603英镑，盘中 低见1,569英镑。 5月原糖期货 收高0.09美分，或0.54%，报每磅16.72美分，盘 中急挫约2.5%后反弹。 5月白糖期货 收高5.40美元，或1.1%，报每吨484.20美元，交 易商注意到在该合约周四到期前，基金展期交易增加。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.35美分，或0.3%，报每磅1.402美元。 5月罗布斯塔咖啡 收高22美元，或1.02%，报每吨2,176 美元。 Marex Spectron周二称，2017/18市场年全球咖啡市场可能将短缺430 万包(每包60千克)，因主要生产国巴西的