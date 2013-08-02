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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 17:46 BJT

中国财政：财政部开展县级财政支出管理绩效综合评价，强化支出责任

路透北京8月2日 - 中国财政部周五表示，将对2012年度县级（县、县级市、旗，不包括区）财政支出管理绩效进行了综合评价，并确定了排名前200名的县和前10名的省份。

财政部网站周五刊发的题为“花钱问效 无效问责”的新闻稿称，将对优秀的县、省（区）进行通报表扬和激励，并将约谈部分绩效管理相对薄弱的省（区）财政厅（局）预算绩效管理负责人，强化支出责任，促进县级财政支出管理绩效的提高。

出自财政部预算司的新闻稿指出，开展县级财政支出管理绩效综合评价，旨在促进县级财政部门强化支出管理责任，优化财政支出结构，盘活财政资金存量，压缩和控制行政成本，控制和防范债务风险，提高公共服务质量、财政资金使用效益和效率，保障国家各项民生政策落实。

今年7月3日的国务院常务会议提出要求，进一步盘活存量，把闲置、沉淀的财政资金用好，集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。（完）

欲了解详情，请点选财政部网站(here) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
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