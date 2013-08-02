欧洲汇市：英镑走强，受英国建筑业PMI等经济数据乐观提振

《中国报摘》--中国证券报4月12日
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
但分析师称，担心英国央行在下周三公布通胀报告时，可能指出会在较长一段时间内维持低利率，而这将抑制英镑升势。
1230GMT将出炉的美国就业数据也可能导致英镑兑美元回落。如果数据强劲，则将暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)将有很快开始削减货币宽松政策的空间。
英镑兑美元 日内上涨0.2%，报1.5152美元，从稍早所及两周低点1.5104反弹。但若重启跌势，该货币对可能跌向7月15日低点1.5028。
Caxton FX分析师Richard Driver称，英镑对强劲英国数据除短暂反应之外，不太可能还有其他反应，因为尽管有英国经济复苏的迹象，但英国央行可能放宽货币政策的风险显而易见。
“如果美国非农就业数据强劲，我不认为在通胀报告公布之前，英镑兑美元能够避免下跌，”他称，并补充道英镑恐将跌破1.50美元。
欧元兑英镑 下降0.15%，报0.8720英镑，脱离周四盘初所及四个半月高点0.8777英镑。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/王翔琼; 审校 于春红)
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)