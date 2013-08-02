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市场报道 | 2013年 8月 2日 星期五 18:02 BJT

欧洲汇市：英镑走强，受英国建筑业PMI等经济数据乐观提振

但分析师称，担心英国央行在下周三公布通胀报告时，可能指出会在较长一段时间内维持低利率，而这将抑制英镑升势。

1230GMT将出炉的美国就业数据也可能导致英镑兑美元回落。如果数据强劲，则将暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)将有很快开始削减货币宽松政策的空间。

英镑兑美元 日内上涨0.2%，报1.5152美元，从稍早所及两周低点1.5104反弹。但若重启跌势，该货币对可能跌向7月15日低点1.5028。

Caxton FX分析师Richard Driver称，英镑对强劲英国数据除短暂反应之外，不太可能还有其他反应，因为尽管有英国经济复苏的迹象，但英国央行可能放宽货币政策的风险显而易见。

“如果美国非农就业数据强劲，我不认为在通胀报告公布之前，英镑兑美元能够避免下跌，”他称，并补充道英镑恐将跌破1.50美元。

欧元兑英镑 下降0.15%，报0.8720英镑，脱离周四盘初所及四个半月高点0.8777英镑。(完)

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