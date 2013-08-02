中国证券：A股上市公司1-7月再融资3,430亿元，房企融资口径未变--证监会

路透北京8月2日 - 中国证监会发言人周五表示，今年1-7月A股上市公司再融资规模为3,430亿元人民币，此前有媒体称今年A股再融资规模超过去十年IPO总和，这一数据不真实，而且“差距很大”。

该发言人在例行记者会上称，在前七个月的再融资总额中，股权融资占1,582亿元，债券类融资1,848亿元。而从2003年至2012年，A股IPO融资总额为18,770亿元。

发言人并表示，中国上市公司的再融资行为市场化程度较高，决策过程严格履行法定的信息披露义务，公众也可通过各种渠道方便地获知再融资规模和公司融资用途等信息。

尽管今年以来A股首次公开发行(IPO)一直未重启，但上市公司再融资的步伐却没有停止。中国房地产开发商新湖中宝 周五披露其定向增发预案，拟募集至多55亿元人民币投向棚户区改造项目。在经历三年的房企再融资冻结后，新湖中宝的再融资预案引起市场遐想。

该发言人在被问及证监会对房企融资的态度时表示，证监会关于涉房上市公司再融资的口径一直未变。相关上市公司如果有再融资诉求，可按相关程序提出申请。但他也指出，棚户区改造和“国五条”所调控的住宅标准并不属于同一个范畴。

上述发言人还表示，根据国务院近期关于支持小微企业融资的意见，证监会目前正在抓紧修订创业板首发管理办法，以提高财务准入指标的弹性，并力争尽快开启创业板小微企业的再融资。