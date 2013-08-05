《路透简报》--中国金融市场上周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(7月29日-8月2日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累计升值0.04%，虽然幅度有限，但为连续第二周 升值。汇市在7、8月基本进入暑期模式，交投相对清淡，而市场亦仍然缺乏方向指引，仍维 持区间窄幅震荡格局，上下均难以突破，客盘主导日间波动节奏。市场期待进一步政策指引 或者中间价的突破。 公开市场操作: * 为维稳资金面预期，中国央行在公开市场时隔半年后重启逆回购操作，当周净投放1, 360亿元人民币。业内人士认为，央行稳定市场资金预期的信号逐步强化，但并不意味着货 币政策就此转向，未来逆回购能否持续操作仍视流动性情况而定。 他们并表示，通过 逆回购注入流动性，亦是为了补充6月以来外汇占款负增长所带来的基础货币投放减少；此 外，在政府经济稳增长基调进一步明朗之后，央行此举也是防止利率波动对经济增长带来损 伤。预计未来货币政策料有望再现“似紧实松”。 债市: * 银行间债市现券收益率曲线当周陡峭化下行，中短期利率债和高等级信用债表现更好 一些。结构转型期基本面不好也不坏，央行时隔半年重启逆回购操作，修复了市场先前脆弱 的资金预期，进而引领了一小波行情。当前，机构仍在等待公开市场的进一步明朗，以确定 新的资金均衡价格，伺机而动。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周明显走低，因银行间资金市场气氛回暖，掩盖周初仅余不 多的月末信贷规模因素影响。交易员称，央行稳定流动性的态度，令近期资金面预期较为乐 观，加之下周仍处在上旬，资金和信贷规模状况均有利于转贴利率继续下行。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计上涨0.92%，周一市场受审计署将进行政府性债务全 面审计的消息刺激，跌幅较大，不过之后在央行重启逆回购、中采PMI数据向好，以及房地 产再融资重启等利好消息的带动下，录得四日连涨，预期市场受基本面和流动性因素支撑反 弹可期。 期市: * 沪铜当周走势先抑后扬，五万整数关口附近争夺激烈。周中美联储利率决议未暗示过 早收缩购债规模，加之美国和中国公布的经济数据多好于预期，提振铜价反弹。分析师表示 ，此前市场对宏观面和铜需求的过度悲观情绪正在逐渐淡化，铜价短线料维持震荡走势。沪 铜主力1311合约 周五收报每吨50,040元，与上周持平。 黄金: * 上海期金当周震荡下挫，主力合约周线录得五周以来的首次下跌。美国经济数据强劲 ，引发对美联储提前结束刺激计划的担忧。全球最大的黄金ETF持仓量重现下降，亦打压市 场人气。上海期金主力1312合约 周五收报每克257.10元，当周累计下跌3.3%。(完) (整理 丁琦/徐永/李宏薇/李文科/曹巍浩; 审校 林高丽)