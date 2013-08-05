重温稿-台湾货币市场：短率继续低位徘徊，提存期最后一日资金泛滥

* 提存期最后一日资金泛滥

* 央行消极地冲销资金

* 下周短率应能稳于低位

记者 高洁如

路透台北8月2日 - 台湾银行间短率周五继续低位徘徊。提存期最后一日，市场资金相当宽松，加以央行冲销短钱力道并不积极，估计准备数字将大大增加。

银行交易人士指出，今日已是期底最后一个交易日，上日央行的隔夜冲销并不积极，使得本地中大型银行的资金一下子快速累积，单日全体银行的准备数字更达到997亿台币。也有外银交易人士说，由于今日央行要标售一年期存单，按往例央行都会在标售前刻意维持市场宽松的环境，以利标售。

“标售之前央行会少收(隔夜存单)，这已经是惯性了。”一位外商银行交易员说。他们也估计，今日央行的隔夜冲销金额将很低。

交易员并指出，近期国际市场上美元的拆借成本已有走低，估计银行换汇交易的意愿颇高，加以近期因美国联准会数次对宽松政策退场计划说明，令债券殖利率明显走高，带动台债长券殖利率飙升。在评价损失的压力之下，不少银行减低中长期持券，这令短钱更为宽松。

〞标售(364天期存单)的利率走高是不可能的。〞前述银行交易员说。

展望下周，由于已是8月提存期的开始，市场认为，资金宽松的状态应可持续，央行只会适度冲销以维持市场宽裕，短率应能持稳在目前的低位不变。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.295-0.395%，上日在0.295-0.40%；一周拆款利率暂在0.380-0.43%，上日为0.380-0.42%。

**短票利率也持稳**

票券商指出，短票市场利率大致不变，目前银行间买票的意愿仍然相当高，票券商也还苦于没有太多短票可承做。

30天期短票利率主要交投落在0.67%-0.68%，大致同上日。

台湾央行周五公布，今日共发行860.95亿台币存单，若相较存单到期金额858.15亿，存单发行余额增2.8亿台币。

下周存单到期总额1兆1,007.95亿台币，分别为周一3,022.5亿台币，周二727亿台币，周三408亿台币，周四3,302亿台币以及周五3,548.45亿台币。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为1,242亿台币，累计至周日超额准备为5,177亿，加计前期1%的超额准备为6,230亿台币。

**RP利率持平低位**

债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持平。虽然今日有公债交割紧缩因素，但钱多券少的大环境并未反转，债券附买回市场利率大致稳于低位。

资金调度人士表示，受到养券部位仍要评价的原因，使得近期即使债券到期，也不敢大举补券，未来仍将视美国宽松政策退场的计划，再做打算。

“券到期也先不补，现在是非常时期。”一位票券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，均同上日。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。