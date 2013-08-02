路透基点：九家银行签署和硕120亿台币贷款，分配方案浮出水面--RLPC

《中国报摘》--中国证券报4月12日
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
路透香港8月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，九家银行昨日为电脑外围设备产品制造商和硕联合科技股份有限公司签署120亿台币(4亿美元)五年期融资协议。
牵头行与唯一簿记行台湾银行承贷30亿台币。彰化银行、玉山银行、兆丰国际商业银行和合作金库各自承贷16.5亿台币，共享牵头行头衔。
农业金库和华南银行分别承贷8亿台币。中国信托商业银行与台湾工业银行各自负责4亿台币。
这笔无担保贷款分为70亿台币定期贷款A部分与50亿台币循环信贷B部分。
利率为二级市场商业票据(CP)利率加码63个基点，税前最低利率为1.5%。
承诺20亿台币及以上的牵头行将可得到15个基点的最高级别前端费。其它承贷行获得的前端费介于5-10个基点。
贷款A部分按五次半年不等额分期偿还，之前有三年的宽限期：12.5%(一至四期)和50%(第五期)。
贷款B部分将从第36个月开始，按五次半年不等额偿还：10%(一至四期)和60%(第五期)。
资金将用于运营资本。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)