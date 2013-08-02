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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 18:22 BJT

路透基点：九家银行签署和硕120亿台币贷款，分配方案浮出水面--RLPC

路透香港8月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，九家银行昨日为电脑外围设备产品制造商和硕联合科技股份有限公司签署120亿台币(4亿美元)五年期融资协议。

牵头行与唯一簿记行台湾银行承贷30亿台币。彰化银行、玉山银行、兆丰国际商业银行和合作金库各自承贷16.5亿台币，共享牵头行头衔。

农业金库和华南银行分别承贷8亿台币。中国信托商业银行与台湾工业银行各自负责4亿台币。

这笔无担保贷款分为70亿台币定期贷款A部分与50亿台币循环信贷B部分。

利率为二级市场商业票据(CP)利率加码63个基点，税前最低利率为1.5%。

承诺20亿台币及以上的牵头行将可得到15个基点的最高级别前端费。其它承贷行获得的前端费介于5-10个基点。

贷款A部分按五次半年不等额分期偿还，之前有三年的宽限期：12.5%(一至四期)和50%(第五期)。

贷款B部分将从第36个月开始，按五次半年不等额偿还：10%(一至四期)和60%(第五期)。

资金将用于运营资本。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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