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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 18:20 BJT

路透基点：新加坡丰树产业私人有限公司寻求9亿元人民币贷款--RLPC

路透香港8月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，新加坡丰树产业私人有限公司为上海一房地产开发项目寻求一笔9亿元人民币(1.47亿美元)贷款。

消息称，该笔自筹俱乐部贷款限期在10年左右。

据传定价为人行基准利率的100%。另一名消息人士称，综合收益可能比基准高出10%以内。

消息称，公司已经接触了几家中资和外资银行，协议可能会在9月启动。

贷款将藉由公司特殊目的工具上海翎丰房地产开发进行筹措。

贷款用于丰树产业在上海闵行区的多功能商业中心开发项目。

丰树产业并未回应路透基点的邮件。

公司网站显示，开发项目将分为三个阶段--第一、三阶段为丰树商业城，第二阶段是怡丰城。一期工程预计将在2013年上半年动工，预计于2015年完工。

这个位于闵行区的项目规模为50亿元人民币，闵行开发项目是由丰树集团和丰树印度中国基金共同开发。后者是由两个国家的总回报基金联合组建，主营收购、开发中印两国的房地产项目。(完) (编译 梁睿雪; 审校 高琦)
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