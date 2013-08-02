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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 18:28 BJT

路透基点：孝义市兴安化工的6-8亿元人民币三年期贷款案启动--RLPC

路透香港8月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，渣打银行中国已启动孝义市兴安化工有限公司的6-8亿元人民币(0.98-1.3亿美元)三年期定期贷款。

本案的利率为中国人民银行基准利率的110%。承贷2亿元人民币或以上的银行，将得到80个基点的前端费，并享有主办行头衔；承贷1-1.99亿元人民币的银行，将获得45个基点的前端费，并享有安排行头衔。

回覆期截至9月。实地考察定于8月15日进行。

据消息人士透露，所筹款项将用于满足一份氧化铝供应合同的先期资金需求。

借款方是杭州锦江集团的子公司。后者为大型民营企业集团，以环保能源、有色金属和化工为主产业。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)
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