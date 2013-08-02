中国央行报告：推动金融宏观调控逐步从数量型为主向价格型为主转变

路透北京8月2日 - 中国央行2013年第二季度货币政策执行报告在其所附专栏文章中表示，随着金融创新和金融市场发展，也需要进一步增强价格型调控和传导机制的作用，推动金融宏观调控从数量型为主向价格型调控为主逐步转变。

从中国情况看，目前采用了数量型调控、价格型调控以及宏观审慎政策相结合的调控模式。这是符合中国国情的选择，在一定程度上看也符合危机以来国际上对传统政策框架进行反思而产生的新思潮。

报告称，数和量往往紧密联系，数量型调控和价格型调控有等价的一面，也有互补的作用。需要根据国内外经济金融形势的发展变化，灵活选择和搭配使用公开市场操作、存款准备金率、利率等多种工具，着力强化宏观审慎管理，提高金融宏观调控的有效性。

以下是第二季度货币政策执行报告中，以专栏形式进行的相关分析：

2008年国际金融危机爆发以来，各国在应对危机过程中面临双重任务，一方面要灵活运用宏观政策应对危机冲击，保持经济平稳增长；另一方面也需要汲取危机教训，反思和完善金融宏观调控框架。就前者而言，主要经济体充分运用了传统的利率调节工具，并在利率触及下限时实施了非常规货币政策，这包括央行通过调整资产负债表规模和结构实施量化宽松政策，也包括一些央行更加重视使用前瞻性指导，在公布政策措施之外，明确告知公众对未来政策前景的看法。

其中的原因，正如美国哥伦比亚大学教授迈克尔·伍德福德（Michael Woodford）所言，当利率触及下限、名义利率较长时间持续不变时，人们的预期会对经济形势产生显着的影响，此时央行的指导就会更加重要。在实践中，美联储已明确将货币政策与失业率和通胀水平挂钩，并就政策退出等进行条件预判以引导预期，日本也提出了比较明确的通胀目标水平。就完善金融宏观调控框架而言，在理论研究和金融改革实践方面也都有一定进展。其中较为显着的一点，就是认识到货币稳定不等于金融稳定。

在20世纪80年代至本次金融危机前的较长时间里，全球货币政策的主流是所谓“单一目标(CPI）和单一手段（调节短期利率）”框架，其中最为典型的就是通胀目标制（IT）。这一模式有助于缓解动态不一致性问题，提升政策透明度和规则性，从而有利于稳定市场预期。但也存在一些问题，例如若通胀指标衡量出现偏差，政策就可能出现系统性的偏离，加之只有调节短期利率的单一手段，因而难以应对前些年普遍出现的CPI基本稳定但资产价格和金融市场大幅波动的局面。这就需要丰富和补充新的调控手段和政策工具。英格兰银行前行长莫文·金（Mervyn King）认为，通胀目标制仍有必要保留，但仅用通胀目标制也是不够的，需要同时采取宏观审慎措施来遏制银行的过度扩张。

巴西央行的有关研究报告也提出，通胀目标制面临来自汇率难以完全自由浮动、信贷市场不完美以及忽视金融稳定等方面的挑战，有必要引入考虑金融稳定的宏观审慎手段来加以完善。

比较而言，早期的货币政策重在刺激增长和相机抉择，后来转向盯住物价和使用单一利率调控，强调规则性和稳定预期。从危机以来国际上金融宏观调控的演进看，一方面在运用传统利率工具的同时，主要央行更多借助量化工具并重视承诺与预期的作用，另一方面在金融改革中提出宏观审慎政策框架，开始强调货币稳定与金融稳定的统一，主张对政策工具和调控手段进行丰富和补充。宏观审慎管理理念的提出，也使我们对金融宏观调控的目标、手段、传导机制乃至货币政策与金融监管之间的关系有了新的思考和认识。

近些年，强化宏观审慎政策已成为全球金融管理制度改革的核心内容之一，并不断取得进展。在政策工具方面，2010年末G20批准了巴塞尔协议Ⅲ的基本框架，包含了加强宏观审慎管理、增强逆风向调节的诸多进展。如在最低监管资本要求之上增加基于宏观审慎的资本要求，设置了资本留存缓冲、逆周期资本缓冲、系统重要性附加资本要求等。汲取危机过程中金融机构在流动性管理上表现出的脆弱性，还特别加强了对流动性和杠杆率的要求，新的杠杆率测算将表外风险纳入其中，以限制商业银行过度加杠杆行为。

在国际金融管理改革实践方面，美国强化了美联储对系统重要性金融机构的监管，授权美联储负责对大型、复杂金融机构实施监管。英国政府授权英格兰银行负责宏观审慎管理，并把金融监管权从金融服务局转移到央行。欧洲建立起欧洲系统性风险委员会（ESRB），协调欧元区宏观审慎政策的有效实施。同时，欧盟委员会提出建立欧洲银行业联盟。2013 年5 月欧洲议会初步通过了欧洲银行业单一监管机制（SSM）法案，按照这一法案，欧央行将直接监管大型银行，并对其他银行监管享有话语权。欧央行可以运用法律所赋予的所有宏观审慎管理措施，包括逆周期资本缓冲、系统重要性资本要求以及流动性要求等。

某种程度上看，国际金融危机以来金融宏观调控的理论与实践，集中在对传统“单一目标、单一手段”框架的改进和完善上。基于结构性的物价变化、信贷市场非完美、不完全信息等因素，完全盯住某一个指标，完全依靠数量型调控或价格型调控都可能存在不足。需要更多关注更广泛意义上的整体价格水平稳定，更好地把货币稳定和金融稳定结合起来，并据此完善相应的政策手段和组织架构。