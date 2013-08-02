中国央行：运用SLF等工具组合应对流动性波动，引导市场利率平稳运行

路透北京8月2日 - 中国6月流动性困局中，时点性资金面的好转一度让机构很不解，央行在2013年第二季度货币政策执行报告给出了答案。央行在当期灵活开展了SLF、再贴现等创新工具组合，进而有效应对流动性的波动。

央行强调，未来将继续引导市场利率平稳运行，同时也要求商行加强流动性和负债管理。

央行并表示，央行对部分到期的三年期央行票据开展了到期续做，续做对象是流动性相对充裕、市场影响力相对较大的金融机构；同时，央行根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供了必要的短期流动性支持。下阶段，央行将继续相机开展此类操作。

“继续根据国际收支和流动性供需形势，合理运用公开市场操作、存款准备金率、 再贷款、再贴现及短期流动性调节工具、常备借贷便利等工具组合，管理和调节好银行体系流动性，加强与市场和公众沟通，稳定预期，引导市场利率平稳运行，”央行在报告中称，“同时，引导商业银行加强流动性和资产负债管理。”

央行数据显示，截至6月末，央行常备借贷便利(SLF)余额为4,160亿元人民币；全国流动性再贷款、再贴现总额度共计4,641亿元。

央行表示，6月份在货币市场受多种因素叠加影响出现波动时，央行开展了SLF操作，接受高等级债券和优质信贷资产等合格抵押品，向贷款符合国家产业政策和宏观审慎要求、有利于支持实体经济、总量和进度比较稳健的金融机构提供了流动性支持；对流动性管理出现问题的机构，也视情况采取了相应措施提供流动性支持，维护金融稳定。