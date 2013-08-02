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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 18:50 BJT

东南亚股市：菲律宾股市跌至三周低点，泰国股市全周收跌

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     422.88      -2.40      -0.56      -0.29     424.10
 新加坡                                3254.13      10.84      +0.33      +2.75    3167.08
 马来西亚                              1782.51       4.69      +0.26      +5.54    1688.95
 泰国                                  1420.94     -16.57      -1.15      +2.08    1391.93
 印尼                                  4640.78      16.45      +0.36      +7.51    4316.69
 菲律宾                                6533.95    -127.49      -1.91     +12.41    5812.73
 越南                                   494.66       2.23      +0.45     +19.56     413.73
 (完)
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