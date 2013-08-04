版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 4日 星期日 17:00 BJT

路透基点：台湾光宝科技寻求150亿台币五年期贷款--RLPC

路透香港8月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，台湾光宝科技正寻求一笔150亿台币(5亿美元)五年期再融资，此前公司在3月曾签署一笔150亿台币融资协议，为在台湾上市的子公司私有化提供支持。

花旗担任牵头行和簿记行。

贷款分为A部分120亿台币定期贷款和B部分30亿台币循环信贷。

利率是二级市场商票利率加码61个基点，税前利率下限定为1.5%。

银行受邀以三个水平参案：承贷15亿台币或以上的银行将获得20个基点的先付费和牵头行头衔；承贷10-14亿台币的银行将获得15个基点先付费和共同主办行头衔；承贷10亿台币以下的银行获得10个基点费用。

如果A部分在第4-9个月中动拨不到25%、或第10-15个月动拨不到50%，或第16-21个月动拨不到75%，或在第22-24个月中动拨不到80%，或者B部分在第4-60个月中动拨不到50%，借款方将要支付20个基点的承诺费。

A部分在三年宽限期过后将分五次、每半年一次分期进行等额偿还，平均年限为四年。

B部分从第36个月起，将分五次、每半年一次逐次等额递减进行偿还。

回复截止日期是8月26日。

贷款是为公司在2008年签署的150亿台币五年期贷款进行再融资。那笔贷款分为120亿台币定期贷款和30亿台币循环贷款两部分，利率是二级市场商票利率加码55个基点。

在今年3月，借款方获得150亿台币五年期贷款，用以购买旗下子公司--建兴电子其他股份。这笔贷款未获担保，利率为二级商票利率加码65个基点，税前利率下限定为1.5%。至少承贷20亿台币的受邀银行将获得13个基点先付费用和牵头行头衔。同时还有7个基点的优惠费。(完) (编译 梁睿雪; 审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐

文章推荐