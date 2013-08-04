路透基点：台湾光宝科技寻求150亿台币五年期贷款--RLPC

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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路透香港8月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，台湾光宝科技正寻求一笔150亿台币(5亿美元)五年期再融资，此前公司在3月曾签署一笔150亿台币融资协议，为在台湾上市的子公司私有化提供支持。
花旗担任牵头行和簿记行。
贷款分为A部分120亿台币定期贷款和B部分30亿台币循环信贷。
利率是二级市场商票利率加码61个基点，税前利率下限定为1.5%。
银行受邀以三个水平参案：承贷15亿台币或以上的银行将获得20个基点的先付费和牵头行头衔；承贷10-14亿台币的银行将获得15个基点先付费和共同主办行头衔；承贷10亿台币以下的银行获得10个基点费用。
如果A部分在第4-9个月中动拨不到25%、或第10-15个月动拨不到50%，或第16-21个月动拨不到75%，或在第22-24个月中动拨不到80%，或者B部分在第4-60个月中动拨不到50%，借款方将要支付20个基点的承诺费。
A部分在三年宽限期过后将分五次、每半年一次分期进行等额偿还，平均年限为四年。
B部分从第36个月起，将分五次、每半年一次逐次等额递减进行偿还。
回复截止日期是8月26日。
贷款是为公司在2008年签署的150亿台币五年期贷款进行再融资。那笔贷款分为120亿台币定期贷款和30亿台币循环贷款两部分，利率是二级市场商票利率加码55个基点。
在今年3月，借款方获得150亿台币五年期贷款，用以购买旗下子公司--建兴电子其他股份。这笔贷款未获担保，利率为二级商票利率加码65个基点，税前利率下限定为1.5%。至少承贷20亿台币的受邀银行将获得13个基点先付费用和牵头行头衔。同时还有7个基点的优惠费。(完) (编译 梁睿雪; 审校 李爽)
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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