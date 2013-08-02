中国央行报告：日本若缺乏有效结构性改革，将加剧全球大规模资本流动风险

路透北京8月2日 - 中国央行2013年第二季度货币政策执行报告在其所附专栏文章中表示，若日本通过结构性改革扩大内需、实现经济增长，这将对全球经济增长起到积极作用。若仅靠量化宽松货币政策和日元贬值等措施，而缺乏有效的结构性改革，则可能产生负面溢出效应，并加剧全球大规模资本流动的风险。

安倍政府的经济政策主要是以超宽松货币政策压低中长期国债收益率，为财政刺激和经济改革提供助力，刺激私人投资；通过日元汇率贬值提升出口企业盈利预期，推动资产价格上涨并增强财富效应，以财富效应和通胀预期刺激消费，提振经济增长。

以下是第二季度货币政策执行报告中，题为“安倍政府的经济政策及其影响”的专栏进行的相关分析：

2012年12月26日上台以来，安倍政府在财政、金融以及经济增长等各领域采取了一系列措施，这是日本经济连续二十年衰退后在经济政策上的一次重要尝试，也被称之为“安倍经济学”。

主要内容包括：一是量化和质化宽松的货币政策。2013年4月4日日本央行宣布，拟在两年内将基础货币、长期国债购买数量和平均持有期限翻番（基础货币年增长60-70万亿日元），同时增购风险资产，以期在两年内实现2%的通胀目标。二是灵活的财政政策。安倍政府上台后一个月内，即制定出2012财年补充预算和2013财年预算，合计共15 个月的预算，总规模超过100万亿日元，削减赤字的目标让位于提振经济的目标，政府支出从社会福利转向基础设施建设和国防方面。

三是经济增长战略。2013年6月，日本政府内阁会议正式通过了经济增长战略，主要内容包括产业振兴、战略市场创造和国际市场开拓等，并提出未来10年实现实际GDP 年均增长2%、名义GDP年均增长3%，10年后人均国民收入增加150万日元的目标。

安倍政府的经济政策主要是以超宽松货币政策压低中长期国债收益率，为财政刺激和经济改革提供助力，刺激私人投资；通过日元汇率贬值提升出口企业盈利预期，推动资产价格上涨并增强财富效应，以财富效应和通胀预期刺激消费，提振经济增长。

短期看政策初见成效。2012年9月至2013年6月底，日经225指数上涨了54%，日元对美元贬值了28%。股市上涨提高了消费者信心，日元贬值刺激了出口增长。在私人消费和出口的带动下，2013年一季度日本实际GDP环比折年率增长4.1%，同比增长0.4%，超出市场预期。但6月出台的经济增长战略改革力度低于市场预期，如劳动力和农业市场等放松管制的措施力度不够，缺乏涉及商业团体企盼的全面下调税率等具体措施。安倍晋三表示，将于2013年秋天出台第二轮经济增长战略。

由于货币政策难以解决人口老龄化、投资需求和融资需求不足等导致日本经济长期低迷的结构性问题，如果新的经济增长战略缺乏关键的结构性改革措施，或者落实不坚决、不到位，宽松货币政策带来的效果可能难以持久，甚至引发资产泡沫、财政状况恶化、全球竞争性贬值等问题。

一方面，推高通胀与压低市场利率可能存在矛盾。由于日本政府国债利息负担沉重，更加剧投资者对财政可持续的担忧。另一方面，推高通胀也与提振经济增长有一定矛盾。如果通胀受需求推动，投资和消费扩张先于利率上升，则经济基本面和财政状况都会趋于改善。但若通胀受债务货币化推动，利率上升先于经济复苏，反而可能会抑制消费和投资，恶化财政状况。若大量流动性进入股市而不是实体经济，容易引发资产泡沫。

此外，国际社会担忧日元贬值引发全球竞争性贬值。2013年以来，G7和G20财长和央行行长会议联合声明均强调应避免竞争性贬值，不以提高竞争力作为汇率政策的目标，抵制所有形式的保护主义，并保持市场开放。