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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 19:07 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油贴水加深，因需求不振且供过于求

路透新加坡8月2日 - 亚洲燃料油现货价差周五贴水幅度加深，因大规模供应增加令市场承压，而本地区需求仍迟滞。

亚洲180-cst燃料油现货价差为每吨贴水3.34美元，较上日结算价跌逾0.59美元。

380-cst燃料油现货价差为每吨贴水3.45美元，较周四收盘下跌0.45美元。

380-cst燃料油码头交货价差下滑逾1美元至仅仅0.1美元，交易员预计下周便会转为贴水。

BP向维多出售两批船货，一批为2万吨180-cst燃料油，船期为8月26-30日，价格为601.50美元，另一批4万吨船货的装运日期为8月17-21日，每吨贴水4美元。

BP出售4万吨船货给兴隆，船期分为8月22-26日和8月28日至9月1日，每吨价格贴水3.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 田建华)
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