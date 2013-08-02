中国央行：增强人民币汇率双向浮动弹性，保持合理均衡水平上基本稳定

《中国报摘》--中国证券报4月12日
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
路透北京8月2日 - 中国最新利率市场化改革举措引发市场对推进汇改的广泛猜测，不过中国央行第二季度货币政策执行报告在汇改的表述上并没有太多新意，表示将进一步完善人民币汇率形成机制，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
央行报告指出，中国将更大程度的发挥市场供求在人民币汇率形成中的基础性作用，促进国际收支基本平衡。
中国要加快发展外汇市场，推动汇率风险管理工具创新。支持人民币在跨境贸易和投资中的使用，稳步拓宽人民币流出和回流渠道。并密切关注国际形势变化对资本流动的影响，加强对跨境资本的有效监控。
报告还强调，要推动人民币对其他货币直接交易市场发展，更好地为跨境贸易人民币结算业务发展服务。
央行指出，自2013年以来，人民币小幅升值，双向浮动特征明显，汇率弹性明显增强，人民币汇率预期总体平稳。6月末，人民币对美元汇率中间价为6.1787元，比上年末升值1.73%；2005年人民币汇率形成机制改革以来至2013年6月末，人民币对美元汇率累计升值33.95%。
而根据国际清算银行的计算，2013年上半年，人民币名义有效汇率升值5.89%，实际有效汇率升值5.67%；2005年人民币汇率形成机制改革以来至2013年6 月，人民币名义有效汇率升值30.47%，实际有效汇率升值39.28%。
**上半年资本项目可兑换稳步推进**
报告提到，上半年跨境人民币业务平稳发展。跨境贸易和投资人民币结算业务平稳有序发展。并稳步推进人民币资本项目可兑换。
中国上半年继续按主动性、可控性和渐进性原则，进一步完善人民币汇率形成机制，重在坚持以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
中国上半年还推进外债管理简政放权，建立以外债登记为核心的外债管理框架。全面推广资本项目信息系统，为深化资本项目外汇管理改革、切实防范跨境资本流动风险夯实基础。并推广中资企业“外保内贷”业务试点，允许中资企业在额度内接受境外担保取得境内贷款。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)