中国央行：6月末金融机构超储率略升至2.1%，贷款加权利率上行

《中国报摘》--中国证券报4月12日
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
路透北京8月2日 - 中国央行周五在二季度货币政策执行报告中称，截止6月末，金融机构超额准备金率（超储率）为2.1%，较一季度末的2.0%略微上升。金融机构贷款加权平均利率较上季末有所上升。
报告并显示，6月末，基础货币余额为25.8万亿元人民币，同比增长13.0%，比年初增加5,432亿元。货币乘数为4.09，与3月末基本持平。
受贷款利率重定价影响，2013年以来，金融机构贷款利率总体有所下降。3月，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为6.65%，比年初下降0.19个百分点。
但这种局面在二季度发生改变，6月份，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为6.91%，比3月份上升0.27个百分点。
利率 与上季度末变化
一般贷款加权平均利率 7.10% -0.12个百分点
票据融资加权平均利率 5.88% +1.26个百分点
个人住房贷款利率 6.29% +0.02个百分点
从利率浮动情况看，执行下浮、基准利率的贷款占比有所上升，执行上浮利率的贷款占比下降。6月份，一般贷款中执行下浮、基准利率的贷款占比分别为12.55%和24.52%，比3月份分别上升1.11个和0.73个百分点；执行上浮利率的贷款占比为62.93%，比3月份下降1.84个百分点。
2013年1-6月金融机构人民币贷款各利率区间占比 （单位：%）
月份 下浮 基准 上浮
[0.7，1.0） 1.0 (1.0，以上
1月 10.62 25.08 64.30
2月 11.69 25.05 63.26
3月 11.44 23.79 64.77
4月 10.56 23.53 65.91
5月 11.89 22.45 65.66
6月 12.55 24.52 62.93
此前的央行数据显示，初步统计，2013年上半年社会融资规模为10.15万亿元，比上年同期多2.38万亿元，创历史同期最高水平。
2013年上半年分机构人民币贷款情况 （单位：亿元）
2013年上半年 2012年上半年
新增额 同比多增 新增额 同比多增
中资全国性大型银行 23286 1141 22145 1902
中资全国性中小型银行 13948 677 13271 -365
中资区域性中小型银行 8179 1371 6808 4240
小型农村金融机构 8814 224 8590 1558
外资金融机构 -90 -379 289 5
另外央行并公布，截至6月末，中央银行常备借贷便利(SLF)余额为4,160亿元。全国流动性再贷款、再贴现总额度共计4,641亿元。（完） (发稿 张胜男; 审校 林高丽)
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)