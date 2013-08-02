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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 19:45 BJT

中国央行：6月末金融机构超储率略升至2.1%，贷款加权利率上行

路透北京8月2日 - 中国央行周五在二季度货币政策执行报告中称，截止6月末，金融机构超额准备金率（超储率）为2.1%，较一季度末的2.0%略微上升。金融机构贷款加权平均利率较上季末有所上升。

报告并显示，6月末，基础货币余额为25.8万亿元人民币，同比增长13.0%，比年初增加5,432亿元。货币乘数为4.09，与3月末基本持平。

受贷款利率重定价影响，2013年以来，金融机构贷款利率总体有所下降。3月，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为6.65%，比年初下降0.19个百分点。

但这种局面在二季度发生改变，6月份，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为6.91%，比3月份上升0.27个百分点。

利率 与上季度末变化

一般贷款加权平均利率 7.10% -0.12个百分点

票据融资加权平均利率 5.88% +1.26个百分点

个人住房贷款利率 6.29% +0.02个百分点

从利率浮动情况看，执行下浮、基准利率的贷款占比有所上升，执行上浮利率的贷款占比下降。6月份，一般贷款中执行下浮、基准利率的贷款占比分别为12.55%和24.52%，比3月份分别上升1.11个和0.73个百分点；执行上浮利率的贷款占比为62.93%，比3月份下降1.84个百分点。

2013年1-6月金融机构人民币贷款各利率区间占比 （单位：%）

月份 下浮 基准 上浮

[0.7，1.0） 1.0 (1.0，以上

1月 10.62 25.08 64.30

2月 11.69 25.05 63.26

3月 11.44 23.79 64.77

4月 10.56 23.53 65.91

5月 11.89 22.45 65.66

6月 12.55 24.52 62.93

此前的央行数据显示，初步统计，2013年上半年社会融资规模为10.15万亿元，比上年同期多2.38万亿元，创历史同期最高水平。

2013年上半年分机构人民币贷款情况 （单位：亿元）

2013年上半年 2012年上半年

新增额 同比多增 新增额 同比多增

中资全国性大型银行 23286 1141 22145 1902

中资全国性中小型银行 13948 677 13271 -365

中资区域性中小型银行 8179 1371 6808 4240

小型农村金融机构 8814 224 8590 1558

外资金融机构 -90 -379 289 5

另外央行并公布，截至6月末，中央银行常备借贷便利(SLF)余额为4,160亿元。全国流动性再贷款、再贴现总额度共计4,641亿元。（完） (发稿 张胜男; 审校 林高丽)
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