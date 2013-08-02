中国央行: 中小银行融入资金量大幅减少，券商及基金资金需求续扩大

路透北京8月2日 - 中国央行2013年第二季度货币政策执行报告显示，大型银行整体继续向市场供给资金，但融出资金量同比明显减少；中小型银行融入资金量大幅减少；证券及基金公司资金需求继续扩大。且银行间回购交易量增长放缓，拆借交易量下降。

数据显示，上半年银行间市场债券回购累计成交79.5万亿元人民币，日均成交6,519亿元，同比增长13.3%，增速比第一季度下降12.2个百分点；同业拆借累计成交20.6万亿元，日均成交1,687亿元，同比下降13.3%。

从期限结构看，市场交易仍主要集中于隔夜品种，上半年回购和拆借隔夜品种的成交分别占各自总量的80.9%和85.3%。交易所国债回购累计成交23.1万亿元，同比增长55.9%。

人民币利率互换交易有所上升。上半年，人民币利率互换市场发生交易12,540 笔，名义本金总额为1.53万亿元，同比增长30.7%。

从期限结构来看，1年及1年期以下交易最为活跃，其名义本金总额为1.18万亿元，占总量的77.2%。从参考利率来看，人民币利率互换交易的浮动端参考利率主要包括7天回购定盘利率和Shibor，与之挂钩的利率互换交易名义本金占比分别为61.5%和37.0%。上半年，债券远期成交金额为1.01亿元。

央行此前称，今年一季度大型银行整体继续向市场供给资金，融出资金量小幅增加；中小型银行融入资金量明显减少；证券公司及基金公司资金需求增大。银行间回购、拆借市场交易活跃，成交量快速增长。

如下为2013年第二季度金融机构回购、同业拆借资金净融出、净融入情况(单位：亿元)

========回购市场======= =======同业拆借=========

2013年上半年 2012年上半年 2013年上半年 2012年上半年 中资大型银行（1） -231822 -283691 -25048 -40005 中资中小型银行（2） 71558 134390 -16551 6789 证券及基金公司 73112 61475 22751 17681 保险公司 29045 25709 — — 外资金融机构 8307 7287 4159 2167 其他金融机构和产品（3）49800 54831 14690 13368

注：（1）中资大型银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、国家 开发银行、交通银行、邮政储蓄银行。

（2）中资中小型银行包括招商银行等17家银行、小型城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行。

（3）其他金融机构和产品包括城市信用社、农村信用社、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、资产管理公司、社保基金、投资公司、企业年金、其他投资产品等，其中部分金融机构和产品未参与同业拆借市场。

（4）负号表示净融出，正号表示净融入。