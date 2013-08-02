中国央行: 中小银行融入资金量大幅减少，券商及基金资金需求续扩大

《中国报摘》--中国证券报4月12日
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
路透北京8月2日 - 中国央行2013年第二季度货币政策执行报告显示，大型银行整体继续向市场供给资金，但融出资金量同比明显减少；中小型银行融入资金量大幅减少；证券及基金公司资金需求继续扩大。且银行间回购交易量增长放缓，拆借交易量下降。
数据显示，上半年银行间市场债券回购累计成交79.5万亿元人民币，日均成交6,519亿元，同比增长13.3%，增速比第一季度下降12.2个百分点；同业拆借累计成交20.6万亿元，日均成交1,687亿元，同比下降13.3%。
从期限结构看，市场交易仍主要集中于隔夜品种，上半年回购和拆借隔夜品种的成交分别占各自总量的80.9%和85.3%。交易所国债回购累计成交23.1万亿元，同比增长55.9%。
人民币利率互换交易有所上升。上半年，人民币利率互换市场发生交易12,540 笔，名义本金总额为1.53万亿元，同比增长30.7%。
从期限结构来看，1年及1年期以下交易最为活跃，其名义本金总额为1.18万亿元，占总量的77.2%。从参考利率来看，人民币利率互换交易的浮动端参考利率主要包括7天回购定盘利率和Shibor，与之挂钩的利率互换交易名义本金占比分别为61.5%和37.0%。上半年，债券远期成交金额为1.01亿元。
央行此前称，今年一季度大型银行整体继续向市场供给资金，融出资金量小幅增加；中小型银行融入资金量明显减少；证券公司及基金公司资金需求增大。银行间回购、拆借市场交易活跃，成交量快速增长。
如下为2013年第二季度金融机构回购、同业拆借资金净融出、净融入情况(单位：亿元)
========回购市场======= =======同业拆借=========
2013年上半年 2012年上半年 2013年上半年 2012年上半年 中资大型银行（1） -231822 -283691 -25048 -40005 中资中小型银行（2） 71558 134390 -16551 6789 证券及基金公司 73112 61475 22751 17681 保险公司 29045 25709 — — 外资金融机构 8307 7287 4159 2167 其他金融机构和产品（3）49800 54831 14690 13368
注：（1）中资大型银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、国家 开发银行、交通银行、邮政储蓄银行。
（2）中资中小型银行包括招商银行等17家银行、小型城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行。
（3）其他金融机构和产品包括城市信用社、农村信用社、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、资产管理公司、社保基金、投资公司、企业年金、其他投资产品等，其中部分金融机构和产品未参与同业拆借市场。
（4）负号表示净融出，正号表示净融入。
数据来源：中国外汇交易中心。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)