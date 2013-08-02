投行观点：Pivotal research将DIRECTV 目标价从80美元下调至74美元，评级为买入

《中国报摘》--中国证券报4月12日
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
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--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)