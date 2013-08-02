美国股市：盘初小幅下跌，因非农就业报告逊于预期

路透纽约8月2日 - 美国股市周五小幅低开，之前公布的7月非农就业报告逊于预期。

虽然消息表明就业市场处境仍然艰难，但也暗示美国联邦储备理事会(美联储)可能会对撤除经济刺激措施更加谨慎。

道琼工业指数 盘初跌61.55点或0.39%报15,566.47；标准普尔500指数 下跌3.75点或0.22%至1,703.12点；Nasdaq指数 跌6.87点或0.19%报3,668.87。(完)