美国股市：盘初小幅下跌，因非农就业报告逊于预期

台湾已公布经济指标--2017/4/12
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透纽约8月2日 - 美国股市周五小幅低开，之前公布的7月非农就业报告逊于预期。
虽然消息表明就业市场处境仍然艰难，但也暗示美国联邦储备理事会(美联储)可能会对撤除经济刺激措施更加谨慎。
道琼工业指数 盘初跌61.55点或0.39%报15,566.47；标准普尔500指数 下跌3.75点或0.22%至1,703.12点；Nasdaq指数 跌6.87点或0.19%报3,668.87。(完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
路透台北4月12日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单827.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)969.8亿台币： 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.50亿台币 4/17 4,018.50亿台币 4/18 2,079.50亿台币 4/19 1,224.50亿台币 4/20 1,561亿台币