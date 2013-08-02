美国热股：AIG自08年获得救助以来首次取得季度获利，股价盘初大涨

台湾已公布经济指标--2017/4/12
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透8月2日 - 美国国际集团(AIG) 公布2008年获得救助以来首次取得季度获利，同时宣布派息和股票回购。这推动该股在盘后交易中劲扬6%。
AIG公布的季度获利轻易地超过华尔街预估，同时宣布季度派息为每股0.10美元，并至多回购10亿美元股票。五年前那场危机中，AIG差点因衍生品投资而彻底毁掉。
盘初AIG股价上涨3.6%，报48.78美元。(完)
(编译 田建华; 审校 石冠兰)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
路透台北4月12日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单827.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)969.8亿台币： 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.50亿台币 4/17 4,018.50亿台币 4/18 2,079.50亿台币 4/19 1,224.50亿台币 4/20 1,561亿台币