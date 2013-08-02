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市场报道 | 2013年 8月 2日 星期五 21:52 BJT

美国热股：AIG自08年获得救助以来首次取得季度获利，股价盘初大涨

路透8月2日 - 美国国际集团(AIG) 公布2008年获得救助以来首次取得季度获利，同时宣布派息和股票回购。这推动该股在盘后交易中劲扬6%。

AIG公布的季度获利轻易地超过华尔街预估，同时宣布季度派息为每股0.10美元，并至多回购10亿美元股票。五年前那场危机中，AIG差点因衍生品投资而彻底毁掉。

盘初AIG股价上涨3.6%，报48.78美元。(完)

(编译 田建华; 审校 石冠兰)
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