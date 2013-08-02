版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 3日 星期六 04:49 BJT

路透调查：一级交易商对美联储开始缩减购债规模的时间预期推迟

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐