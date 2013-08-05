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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 22:03 BJT

表格：美国ISM-7月非制造业指数为56，预估为53.0

路透8月5日 - 美国供应管理协会(ISM)周一公布，7月非制造业指数为56，预估为53.0；6月为52.2。

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

非制造业指数 56.0 52.2 53.7 53.1 54.4 56.0 55.2

企业活动 60.4 51.7 56.5 55.0 56.5 56.9 56.4

新订单 57.7 50.8 56.0 54.5 54.6 58.2 54.4

未交货订单 46.5 52.0 51.5 51.5 54.5 54.5 49.0

新出口订单 49.5 47.5 50.0 53.5 56.5 60.5 55.5

库存 64.0 61.5 62.5 60.5 59.5 62.5 64.0

进口 50.5 53.5 49.5 58.5 57.5 52.5 51.0

物价指数 60.1 52.5 51.1 51.2 55.9 61.7 58.0

就业 53.2 54.7 50.1 52.0 53.3 57.2 57.5

供应商交货 52.5 51.5 52.0 51.0 53.0 51.5 52.5

(完)

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(编译 母红；审校　利棣儿)
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