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亚洲 | 2013年 8月 4日 星期日 09:59 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月2日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：      
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                75.72       +2.04       +2.77     3305868
 搜狐                                62.64       -1.53       -2.38      940646
 网易                                63.84       -0.23       -0.36      446756
 百度                               139.70       +4.77       +3.53     6860143
 亚信科技                            11.62       -0.03       -0.26       73436
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        16.80       -0.45       -2.61     1898734
 联电                                 2.16       -0.03       -1.37      104594
 日月光                               4.13       +0.06       +1.47      107778
 硅品精密                             5.53       -0.09       -1.60      710174
 和信超媒体                           1.07       +0.00       +0.00       48727
 友达                                 3.71       -0.05       -1.33      294273
 中华电信                            31.93       -0.05       -0.16       25904
 台湾国际航电                        39.82       -0.12       -0.30      690448
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            53.77       +0.09       +0.17       83158
 中国联通                            14.69       -0.09       -0.61       87493
 中国电信                            51.02       +0.24       +0.47        9289
 中芯国际                             3.71       -0.04       -1.07        7755
 电讯盈科                             4.55       -0.09       -1.94        1740

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