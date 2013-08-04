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亚洲 | 2013年 8月 4日 星期日 10:07 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌1点，主因巴拿马型船运费下滑

路透8月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌一点，主要受到巴拿马型船运费下滑的拖累。

波罗的海乾散货运价指数 下跌0.09%，至1,065点，本周累计跌幅约为1.5%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨15点或0.78%，至1,950点。日均获利上升148美元至12,191美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。该指数本周下跌约4%。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌20点或1.92%，至1,021点。日均获利减少162美元至8,120美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。该指数本周累计跌约7.5%。

Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称，“我们目前对乾散货运市场的态度更为审慎，我们认为运价不得不上行以支持资产价值进一步走高。”(完) (编译 王兴亚；审校 李爽)

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