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市场报道 | 2013年 8月 4日 星期日 16:03 BJT

CFTC报告：COMEX期铜7月30日持仓报告(表)

路透8月2日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年7月30日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(166,158口)

39,333 70,427 13,411 94,144 56,749 146,888 140,587 19,270 25,571

较7月23日变动(未平仓合约：增加4,353口)

691 8,681 19 164 -7,754 874 946 3,479 3,407

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.7 42.4 8.1 56.7 34.2 88.4 84.6 11.6 15.4

各类交易商数量(总计为249家)

59 109 54 58 49 147 194 (完)

(整理 李爽 审校 王兴亚)

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