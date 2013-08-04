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市场报道 | 2013年 8月 4日 星期日 16:02 BJT

CFTC报告：COMEX期金7月30日持仓报告(表)

路透8月2日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年7月30日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(397,035口)

154,519 126,153 19,841 188,832 214,606 363,192 360,600 33,843 36,435

较7月23日变动(未平仓合约：减少37,715口)

-6,678 -853 -5,450 -21,401 -30,323 -33,529 -36,626 -4,186 -1,089

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.9 31.8 5.0 47.6 54.1 91.5 90.8 8.5 9.2

各类交易商数量(总计为274家)

105 91 66 55 57 192 186 (完)

(整理 李爽 审校 王兴亚)

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