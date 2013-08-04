拉美汇市：拉美货币上扬，美就业数据欠佳支持对FED维持购债规模的预期

欧元债市：德债收益率触及三周低位，因通胀数据疲弱
路透伦敦3月30日 - 德债收益率周四跌至三周低位，因德国通胀数据弱于预期，扶助令投资者对于欧洲央行(ECB)可能较早解除刺激政策的预期降温。
路透里约热内卢8月2日 - 拉美货币周五上扬，此前美国公布令人失望的就业数据，支持了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持目前购债规模的预期，这支撑了投资者对新兴市场资产的偏好。
周五报告显示，美国7月非农就业岗位增加16.2万个，低于分析师预估的18.4万个。对美联储将维持当前购债规模更长时间的市场预期因此升温。
巴西雷亚尔兑美元 上涨0.8%至2.2830，稍早曾跌至2.3130，为逾四年来最低盘中水准。
巴西央行出售35,100口的传统外汇互换合约，亦对雷亚尔构成支撑。
墨西哥披索兑美元 上涨1.5%至12.6635，创一周来最高。
智利披索兑美元 涨0.45%，表现不及其他拉美货币，因伦敦期铜价格 小幅下滑。铜是智利主要的出口商品。(完)
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路透伦敦3月30日 - 德债收益率周四跌至三周低位，因德国通胀数据弱于预期，扶助令投资者对于欧洲央行(ECB)可能较早解除刺激政策的预期降温。
南非央行警告，汇率再度对通胀构成风险，因过去一周政治不确定性上升，但央行还表示，处于2014年初开始的收紧政策周期的终点。
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