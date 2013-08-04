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市场报道 | 2013年 8月 4日 星期日 16:02 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货7月30日持仓报告(表)

路透8月2日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月30日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,837,823口)

478,424 115,483 596,661 670,771 1042692 1745856 1754836 91,967 82,987

较7月23日变动(未平仓合约：减少27,877口)

2,363 488 2,974 -29,463 -29,957 -24,126 -26,495 -3,751 -1,382

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.0 6.3 32.5 36.5 56.7 95.0 95.5 5.0 4.5

各类交易商数量(总计为348家)

137 81 151 85 107 292 287 (完)

(整理 李爽 审校 王兴亚)

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