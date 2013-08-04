CFTC报告：ICE棉花期货7月30日持仓报告(表)

标题新闻：摩根大通分析师预计美联储在明年初开始缩减资产负债表，持续至2024年初
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路透8月2日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年7月30日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(169,378口)
84,414 19,012 7,836 61,182 134,635 153,432 161,483 15,946 7,895
较7月23日变动(未平仓合约：增加4,918口)
2,729 1,524 1,367 624 1,701 4,720 4,592 198 326
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
49.8 11.2 4.6 36.1 79.5 90.6 95.3 9.4 4.7
各类交易商数量(总计为231家)
108 46 39 42 63 168 131 (完)
(整理 李爽 审校 王兴亚)
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* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。