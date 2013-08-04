版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 4日 星期日 16:01 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货7月30日持仓报告(表)

路透8月2日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年7月30日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(169,378口)

84,414 19,012 7,836 61,182 134,635 153,432 161,483 15,946 7,895

较7月23日变动(未平仓合约：增加4,918口)

2,729 1,524 1,367 624 1,701 4,720 4,592 198 326

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

49.8 11.2 4.6 36.1 79.5 90.6 95.3 9.4 4.7

各类交易商数量(总计为231家)

108 46 39 42 63 168 131 (完)

(整理 李爽 审校 王兴亚)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐

文章推荐