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市场报道 | 2013年 8月 4日 星期日 16:00 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货7月30日持仓报告(表)

路透8月2日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月30日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(490,254口)

193,527 113,331 45,109 212,531 259,339 451,167 417,779 39,087 72,475

较7月23日变动(未平仓合约：减少36,722口)

-30,350 -6,502 -3,562 6,060 -28,024 -27,852 -38,088 -8,870 1,366

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.5 23.1 9.2 43.4 52.9 92.0 85.2 8.0 14.8

各类交易商数量(总计为477家)

137 155 130 117 153 337 369 (完)

(整理 李爽 审校 王兴亚)

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