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市场报道 | 2013年 8月 4日 星期日 15:59 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货7月30日持仓报告(表)

路透8月2日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月30日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,169,039口)

328,465 386,890 138,741 562,166 420,527 1029372 946,158 139,667 222,881

较7月23日变动(未平仓合约：增加290口)

-6,957 21,558 -949 7,430 -16,916 -476 3,693 766 -3,403

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.1 33.1 11.9 48.1 36.0 88.1 80.9 11.9 19.1

各类交易商数量(总计为743家)

144 226 193 254 282 532 597 (完)

(整理 李爽 审校 王兴亚)

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