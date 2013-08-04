版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 4日 星期日 15:57 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货7月30日持仓报告(表)

路透8月2日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月30日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(405,019口)

126,595 171,146 67,245 178,994 115,057 372,834 353,448 32,185 51,571

较7月23日变动(未平仓合约：增加618口)

6,539 -2,190 -2,505 -5,058 5,418 -1,024 723 1,642 -105

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.3 42.3 16.6 44.2 28.4 92.1 87.3 7.9 12.7

各类交易商数量(总计为370家)

99 136 105 80 99 244 293 (完)

(整理 李爽 审校 王兴亚)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐

文章推荐