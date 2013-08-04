CFTC报告：CBOT小麦期货7月30日持仓报告(表)

标题新闻：摩根大通分析师预计美联储在明年初开始缩减资产负债表，持续至2024年初
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路透8月2日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年7月30日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(405,019口)
126,595 171,146 67,245 178,994 115,057 372,834 353,448 32,185 51,571
较7月23日变动(未平仓合约：增加618口)
6,539 -2,190 -2,505 -5,058 5,418 -1,024 723 1,642 -105
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.3 42.3 16.6 44.2 28.4 92.1 87.3 7.9 12.7
各类交易商数量(总计为370家)
99 136 105 80 99 244 293 (完)
(整理 李爽 审校 王兴亚)
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* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。