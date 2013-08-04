中国金融：要重点管住影子银行放大杠杆、期限错配等风险--银监会主席

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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路透上海8月4日 - 中国银监会主席尚福林表示，影子银行产品规模增长，是当前金融风险的一个重要隐忧，银监会要重点管住放大杠杆、期限错配和信用转换三大风险。具体而言，规范小贷公司、租赁、典当、网络融资等融资行为，严禁银行提供筹融资便利，管住交叉产品套利，控制资金投向。
尚福林在接受新华社专访时指出，银行业是经营风险的行业,存在风险是客观的，中国银行业虽然也有风险隐患,但风险状况控制是比较好的；平台贷款、房地产信贷、理财业务、信托业务和流动性等重点领域风险,得到了有效控制。
对于地方融资平台贷款，他谈到，平台贷款增长降速，非贷款融资增多。同时随着总量增长,存在资金使用效率不高、偿付能力不足的风险隐患，“下一步监管平台风险的总体原则是:总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解。”
截至6月末，地方政府融资平台贷款余额9.7万亿元人民币，同比增速低于各项贷款平均增速9个百分点，同期商业银行不良贷款率为0.96%。
对于信托产品风险，尚福林表示，主要从四方面进行管控：一是控制投向，压缩房地产和地方平台投入的数量；二是加强净资本比例管理，控制总量增长；三是要求项目与资金一一对应，以控制期限错配；四是加强投资教育，明确买者自负。风险自担。
而对于市场关注的银行体系流动性问题，尚福林指出,银行业流动性总体是充裕的。同时也应看到，银行业务结构日趋复杂多元,流动性风险管理难度加大。
他透露,银监会将进一步完善流动性风险监管标准，具体来说，将适时出台《商业银行流动性风险管理办法》；根据金融体系发展变化，动态改进金融监管的方式方法。同时，督促银行充分认识流动性风险特征的深刻变化，提高流动性风险管控能力。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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