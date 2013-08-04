中国金融：利率、汇率改革和资本账户开放应成熟一项开放一项--央行官员

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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路透上海8月4日 - 中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，利率、汇率改革和资本账户开放没有固定顺序，应成熟一项，开放一项，协调推进，但是资本账户本身的开放还是有次序的，最需要开放的先开放，风险最大的晚开放。
21世纪经济报 道周六引述盛松成指出，应协调推进利率、汇率改革与资本账户开放，优化资本账户各子项目的开放次序，防范资本账户开放风险。
他谈到，学术界公认的资本账户开放四大条件包括宏观经济稳定、金融监管完善、外汇储备充足、金融机构稳健。就这四大条件来说，中国现在的宏观条件处于良好水平，短期外债占比只有16%，但是这不意味着可以放开短期外债。短期外债可以慢慢来，长期不开放都是可以的。
他并称，推进资本账户开放并不意味着对于资金跨境流动、金融交易没有监管，而应根据国内外经济情况变化，保持政策的灵活性和针对性，包括采取临时性特别措施。
盛松成还认为，中国金融市场规模是很大的，能有效缓冲资本账户开放的风险。
亚洲开发银行数据显示，2012年中国债券市场规模3.81万亿美元，成为世界第三大、亚洲第二大债券市场，仅次于美国和日本；而截至2013年5月末，中国股票市场市价总值24.78万亿元，世界排名第四。
中国人民银行此前进一步推进利率市场化改革，自2013年7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制，称将进一步完善存款利率市场化所需要的各项基础条件，稳妥有序地推进存款利率市场化，并将建立健全金融机构自主定价机制，逐步扩大负债产品市场化定价范围。
**优先放松对企业走出去的管制**
盛松成认为，推进资本账户开放应该优先放松对企业“走出去”的管制，中国长期以来的资本管理理念与政策是“宽进严出”。在吸引外商直接投资领域，基本没有限制，但是在对外直接投资方面，中小企业、个人投资者“走出去”的渠道很窄。 正常情况下，中国企业的产能利用率为85%-90%。目前，中国部分支柱行业产能过剩，钢铁行业产能利用率为72%。自主品牌汽车产能利用率58%。部分新兴产业也出现产能过剩，风电设备产能利用率69%，光伏电池产能利用率57%。鼓励企业“走出去”是中国经济结构调整的需要。 他并指出，企业“走出去”有利于缓解外资流入压力。在未来比较长的时间内，中国资本流入的压力总体将大于资本流出的压力；中国未来的储蓄率仍将较高，高储蓄率一般对应经常项目顺差，所以经常项目的长期流入压力较大；资本与金融项目中的外商直接投资和证券投资长期流入压力也较大。 他谈到，企业“走出去”有利于缓解国内货币被动投放压力，还有利于跨境人民币使用。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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