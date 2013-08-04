中国金融：利率、汇率改革和资本账户开放应成熟一项开放一项--央行官员

路透上海8月4日 - 中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，利率、汇率改革和资本账户开放没有固定顺序，应成熟一项，开放一项，协调推进，但是资本账户本身的开放还是有次序的，最需要开放的先开放，风险最大的晚开放。

21世纪经济报 道周六引述盛松成指出，应协调推进利率、汇率改革与资本账户开放，优化资本账户各子项目的开放次序，防范资本账户开放风险。

他谈到，学术界公认的资本账户开放四大条件包括宏观经济稳定、金融监管完善、外汇储备充足、金融机构稳健。就这四大条件来说，中国现在的宏观条件处于良好水平，短期外债占比只有16%，但是这不意味着可以放开短期外债。短期外债可以慢慢来，长期不开放都是可以的。

他并称，推进资本账户开放并不意味着对于资金跨境流动、金融交易没有监管，而应根据国内外经济情况变化，保持政策的灵活性和针对性，包括采取临时性特别措施。

盛松成还认为，中国金融市场规模是很大的，能有效缓冲资本账户开放的风险。

亚洲开发银行数据显示，2012年中国债券市场规模3.81万亿美元，成为世界第三大、亚洲第二大债券市场，仅次于美国和日本；而截至2013年5月末，中国股票市场市价总值24.78万亿元，世界排名第四。

中国人民银行此前进一步推进利率市场化改革，自2013年7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制，称将进一步完善存款利率市场化所需要的各项基础条件，稳妥有序地推进存款利率市场化，并将建立健全金融机构自主定价机制，逐步扩大负债产品市场化定价范围。

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