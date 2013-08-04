《综述》美国7月非农就业岗位增幅不及预期，但失业率降至四年低位

* 美国7月非农就业岗位增加16.2万个

* 失业率降至7.4%

* 对美联储宽松刺激措施前景的信号不一

* 就业和GDP脱节的趋势令人担忧

路透华盛顿8月2日 - 美国雇主7月放缓了雇聘步伐，但失业率下降，释放出的信号好坏不一，这可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)对缩减大规模经济刺激措施更加谨慎。

劳工部周五公布的数据显示，7月非农就业岗位增加16.2万个，为四个月来最小增幅，且逊于分析师预期。

这一暗淡数据强化了关于就业市场只是在缓慢从2007-09年的衰退中复苏的观点，并对金融市场造成打压。

同时，就业人口增幅足以推动失业率降至7.4%，为2008年12月来最低。

不过，报告细节让失业率的下降显得不那么光彩夺目，并且让人质疑经济改善程度是否足够让美联储在9月开始缩减购债规模。

实际上，数家华尔街银行已将对美联储缩减刺激计划的预估时间从9月推迟到年底。

失业率下降的部分原因在于美国劳动力人口出现萎缩。劳动力人口仅包括拥有工作或积极寻找工作的人，当更多工人退休或去上学，劳动力规模就会减少；但是当人们放弃寻找工作，劳动力也会缩减。

美国7月每周平均工时缩短，且平均时薪下降，这也让就业报告丧失一些光彩。对于将来的消费者支出而言，这并非好兆头。建筑行业当月裁减了6,000个工作岗位。

政府还公布，5月和6月新增就业岗位较前值下修2.6万个。

**美联储政策前景**

就业报告较暗淡的一面主导了市场交投方向。

美国公债收益率(殖利率)周五大幅下跌，暗示投资者不那么确信美联储将很快开始缩减购债规模。美国股市基本持平。

路透在就业数据公布后进行的调查显示，与一个月前相比，预期美联储9月开始缩减购债的美国初级交易商数量减少。

18家初级交易商中，九家预计美联储9月开始缩减购债，两家预计10月开始，五家认为12月开始，一家预计在2013年第四季，剩下一家预计在2014年第一季。

7月5日进行的类似调查中，17家初级交易商中有11家预计会在9月放缓购债步伐，三家认为会在10月，只有两家预期在12月，还有一家认为会在2014年第一季。

“今天过后，我坚决认为是12月而非9月，”Daiwa Securities America首席分析师Michael Moran说。

“今天的数据不一定降低了9月开始削减购债的可能性，但肯定不会是若就业数据更强劲则强化这种可能性的情况，”瑞士信贷驻纽约的美国分析师Dana Saporta表示。

美国圣路易斯联储总裁布拉德周五称，美联储不应设定缩减购债的时间表，需要看到更多数据再决定缩减购债。

欲浏览美国非农就业相关图表，请点选(link.reuters.com/ram54t)

欲浏览失业率相关图表，请点选(link.reuters.com/wam54t)

欲浏览就业缺口相关图表，请点选(link.reuters.com/kem54t)

周五公布的其他数据显示通胀压力略微增强。商务部公布，6月核心PCE物价指数较上年同期增长1.2%。

美联储担心，极低的通胀率可能让消费者有更多理由推迟购买，从而损及经济。这种担忧或将得到一些缓解。

雇聘步伐至少看起来保持稳定，也可能让决策者感到宽慰。过去一年，失业率已经累计下降0.8个百分点。

**结构性问题**

除了报告对政策的影响外，更深层次的问题在于，考虑到经济增长疲弱，就业岗位增加速度能否持续。

美国第上半年国内生产总值(GDP)环比成长年率仅为1.4%，低于上年同期的2.5%。

多数分析师预计，今年下半年GDP增长将加速，目前的雇聘趋势更有可能继续下去。

但在产出疲弱的同时失业率却稳步下降，这一事实可能预示着一种可怕的可能性：美国经济成长潜能或许已经减弱。

这或将意味着创造就业所需的经济产出减少，但长期来看收入增长将放缓。这种可能的结构性转变令分析师和投资者倍感忧虑。

周五的就业报告或将加重这种担忧。7月每周平均工时缩短至34.4小时，且平均时薪较前月下降0.1%。

“就业市场仍然陷于危险状态，”纽约LandColt Capital的合伙人Todd Schoenberger说。(完)