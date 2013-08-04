《综述》美国7月非农就业岗位增幅不及预期，但失业率降至四年低位

标题新闻：摩根大通分析师预计美联储在明年初开始缩减资产负债表，持续至2024年初
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国7月非农就业岗位增加16.2万个
* 失业率降至7.4%
* 对美联储宽松刺激措施前景的信号不一
* 就业和GDP脱节的趋势令人担忧
路透华盛顿8月2日 - 美国雇主7月放缓了雇聘步伐，但失业率下降，释放出的信号好坏不一，这可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)对缩减大规模经济刺激措施更加谨慎。
劳工部周五公布的数据显示，7月非农就业岗位增加16.2万个，为四个月来最小增幅，且逊于分析师预期。
这一暗淡数据强化了关于就业市场只是在缓慢从2007-09年的衰退中复苏的观点，并对金融市场造成打压。
同时，就业人口增幅足以推动失业率降至7.4%，为2008年12月来最低。
不过，报告细节让失业率的下降显得不那么光彩夺目，并且让人质疑经济改善程度是否足够让美联储在9月开始缩减购债规模。
实际上，数家华尔街银行已将对美联储缩减刺激计划的预估时间从9月推迟到年底。
失业率下降的部分原因在于美国劳动力人口出现萎缩。劳动力人口仅包括拥有工作或积极寻找工作的人，当更多工人退休或去上学，劳动力规模就会减少；但是当人们放弃寻找工作，劳动力也会缩减。
美国7月每周平均工时缩短，且平均时薪下降，这也让就业报告丧失一些光彩。对于将来的消费者支出而言，这并非好兆头。建筑行业当月裁减了6,000个工作岗位。
政府还公布，5月和6月新增就业岗位较前值下修2.6万个。
**美联储政策前景**
就业报告较暗淡的一面主导了市场交投方向。
美国公债收益率(殖利率)周五大幅下跌，暗示投资者不那么确信美联储将很快开始缩减购债规模。美国股市基本持平。
路透在就业数据公布后进行的调查显示，与一个月前相比，预期美联储9月开始缩减购债的美国初级交易商数量减少。
18家初级交易商中，九家预计美联储9月开始缩减购债，两家预计10月开始，五家认为12月开始，一家预计在2013年第四季，剩下一家预计在2014年第一季。
7月5日进行的类似调查中，17家初级交易商中有11家预计会在9月放缓购债步伐，三家认为会在10月，只有两家预期在12月，还有一家认为会在2014年第一季。
“今天过后，我坚决认为是12月而非9月，”Daiwa Securities America首席分析师Michael Moran说。
“今天的数据不一定降低了9月开始削减购债的可能性，但肯定不会是若就业数据更强劲则强化这种可能性的情况，”瑞士信贷驻纽约的美国分析师Dana Saporta表示。
美国圣路易斯联储总裁布拉德周五称，美联储不应设定缩减购债的时间表，需要看到更多数据再决定缩减购债。
欲浏览美国非农就业相关图表，请点选(link.reuters.com/ram54t)
欲浏览失业率相关图表，请点选(link.reuters.com/wam54t)
欲浏览就业缺口相关图表，请点选(link.reuters.com/kem54t)
周五公布的其他数据显示通胀压力略微增强。商务部公布，6月核心PCE物价指数较上年同期增长1.2%。
美联储担心，极低的通胀率可能让消费者有更多理由推迟购买，从而损及经济。这种担忧或将得到一些缓解。
雇聘步伐至少看起来保持稳定，也可能让决策者感到宽慰。过去一年，失业率已经累计下降0.8个百分点。
**结构性问题**
除了报告对政策的影响外，更深层次的问题在于，考虑到经济增长疲弱，就业岗位增加速度能否持续。
美国第上半年国内生产总值(GDP)环比成长年率仅为1.4%，低于上年同期的2.5%。
多数分析师预计，今年下半年GDP增长将加速，目前的雇聘趋势更有可能继续下去。
但在产出疲弱的同时失业率却稳步下降，这一事实可能预示着一种可怕的可能性：美国经济成长潜能或许已经减弱。
这或将意味着创造就业所需的经济产出减少，但长期来看收入增长将放缓。这种可能的结构性转变令分析师和投资者倍感忧虑。
周五的就业报告或将加重这种担忧。7月每周平均工时缩短至34.4小时，且平均时薪较前月下降0.1%。
“就业市场仍然陷于危险状态，”纽约LandColt Capital的合伙人Todd Schoenberger说。(完)
(编译 王兴亚；审校 李爽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)