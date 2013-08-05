中国债市：7月银行间债券托管量减逾1,500亿元，受央票大量到期影响

* 7月银行间债券托管量降逾1,500亿元

* 因央票大量到期，银行债券托管量降幅明显

* 现券成交触底小幅反弹

* 信用债托管量增长仍乏力

路透上海8月5日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所的数据显示，7月银行间债市债券托管量合计达27.09万亿元人民币。因央票大量到期，整体托管量当月减少1,502.24亿元，持有央票的主力--商业银行托管量降幅也最为明显；而已连续三个月大幅下滑的现券成交量终于止住跌势，小幅反弹。

债券托管量变动方面，当月央票净减少4,470亿元。各机构中，商业银行净减少2,441.77亿元；而在6月有所减持的基金，当月托管量则小增185.64亿元，在主要机构中增量居前。

中债登的数据显示，7月银行间债市现券交割量为10,682.84亿元，高于上月的9,976.47亿元；上海清算所的现券清算量亦较上月增近一成。

自5月起，受债市监管风波等影响，中债登现券交割量开始明显减少；6月后半段，流动性紧张令现券市场雪上加霜。

具体债券方面，当月净增量前三位的为政府债券、政策性金融债和政府支持机构债券(包括铁路总公司及原铁道部发行的债券、汇金公司债券)。

而非金融企业信用债托管量增长仍乏力，不含铁路总公司发债，短期融资券、中期票据、企业债、超短期融资券以及非公开定向债务融资工具等主要品种当月合计仅增10亿元。

以下为7月末中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位均为亿元人民币):

2013年7月末 当月增减 当年累计增减

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中债登 248,445.47 -1,700.04 10,876.36

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上海清算所 22,461.89 197.80 5,414.36

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合计 270,907.36 -1,502.24 16,290.72

以下为7月末按投资者分类的债券托管量(不含上海清算所数据，单位均为亿元人民币):

2013年7月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 160,788.14 -2,441.77 3,146.36

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基金公司 26,683.63 185.64 3,039.81

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保险机构 22,842.93 3.43 745.68

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证券公司 1,632.40 -118.00 42.59

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以下为7月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

中债登数据 2013年7月末 当月增减 当年累计增减

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政府债券 86,186.73 1,804.92 5,450.80

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央行票据 5,479.72 -4,470.00 -7,960.00

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政策性金融债 84,651.73 680.70 6,069.40

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政府支持机构债 8,500.00 400.00 250.00

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商业银行债 13,346.60 57.00 694.00

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资本工具 15.00 15.00 15.00

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非银行金融机构债 388.00 0.00 15.00

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企业债券 22,463.07 101.24 3,160.84

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中期票据 27,208.70 -286.40 3,236.70

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集合票据 116.33 -2.50 -28.69

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资产支持证券 49.59 0.00 -26.70

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外国债券 40.00 0.00 0.00

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上海清算所数据 2013年7月末 当月增减 当年累计增减

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短期融资券 8,616.20 -473.90 489.23

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超短期融资券 4,222.00 10.00 691.00

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中期票据 483.90 400.90 483.90

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区域集优中小企业 92.77 1.30 50.13

集合票据

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非公开定向债务 7,617.78 304.00 3,165.48

融资工具

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金融企业短期融资券 791.00 -29.00 496.00

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非金融企业资产 97.00 0.00 40.00

支持票据

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信贷资产支持证券 191.24 -15.50 -1.38

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资产管理公司金融债 100.00 0.00 0.00

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政府支持机构债券 250.00 0.00 0.00

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以下为7月债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

中债登数据 2013年7月 2013年累计 2012年全年

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债券发行量

其中:本币债 4,866.70 32,374.01 58,119.44

美元债 -- 8.65 --

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现券交割量

(银行间) 10,682.84 299,645.41 708,413.22

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回购交割量 125,649.32 934,973.66 1,475,957.50

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债券兑付 4,242.56 20,772.30 28,575.85

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上海清算所数据 2013年7月 2013年累计 2012年全年

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债券发行量 2,443.60 15,277.43 18,934.54

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债券兑付量 2,245.80 9,863.07 6,053.70

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现券清算量 1,807.47 44,548.08 77,392.83

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回购清算量 3,885.56 33,522.52 41,220.06

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。