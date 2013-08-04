中国船舶：调整优化船舶产业生产力布局，严格控制新增产能--国务院

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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路透上海8月4日 - 中国国务院出台“船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015年）”，方案明确，要调整优化船舶产业生产力布局，严格控制新增产能，清理整顿违规建设项目，通过优化组织结构、兼并重组、转型转产等，整合优势产能，淘汰落后产能，推进产业布局调整。
新华社周日引述该实施方案指出，受国际金融危机、国际航运市场持续低迷等因素影响，新增造船订单严重不足，新船成交价格不断走低，导致中国船舶工业产能过剩矛盾加剧，产业发展面临前所未有的严峻挑战。
方案强调，要着力改善产品结构、提升技术结构、优化组织结构、调整布局结构，化解产能过剩矛盾，提高产业核心竞争力，努力实现船舶工业由大到强的转变。
方案指出，今后三年船舶工业结构调整和转型升级的主要任务包括：加快科技创新，实施创新驱动；提高关键配套设备和材料制造水平；调整优化船舶产业生产力布局。严格控制新增产能；改善需求结构，加快高端产品发展。鼓励老旧船舶提前报废更新，加快发展海洋工程装备和高技术船舶，加强行政执法和公务船舶配置，实施渔船更新改造，推动船舶工业产品结构升级。
此外，还要稳定国际市场份额，鼓励金融机构加大信贷融资支持力度，支持企业开拓国际市场，开展海外产业重组和全球产业布局。推进军民融合发展，促进军民科研条件、资源、成果共享。
中国工信部去年3月发布《船舶工业"十二五"发展规划》，提出到2015年，船舶工业销售收入达到12,000亿元人民币，出口总额超800亿美元，在国际造船市场的份额稳居世界前列，成为世界造船强国.(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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