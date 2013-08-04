中国食品：国家质检总局称四家企业可能进口涉及恒天然受污染乳制品

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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路透上海8月4日 - 在全球最大乳品出口商恒天然(Fonterra)爆出乳制品受污染事件后，中国国家质量监督检验检疫总局周日称，经中国和新西兰双方核查，现初步确定有四家中国境内进口商进口了可能受到肉毒杆菌污染的恒天然集团产品。
刊登在国家质检总局网站的新闻稿指出，上述四家企业为：杭州娃哈哈保健食品有限公司和杭州娃哈哈进出口有限公司；上海市糖业烟酒（集团）有限公司；多美滋婴幼儿食品有限公司。上述进口企业已对涉及的问题产品采取追溯、召回等措施。
新西兰恒天然公司周五发布消息，称该公司一个工厂2012年5月生产的浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌。中国国家质检总局称，已要求进口商立即召回可能受污染产品；要求各地检验检疫机构进一步加强新西兰输华乳制品的检验监管。
牛奶和配方奶粉安全是中国家庭密切关注的问题；国内主要乳业集团--蒙牛乳业 的产品曾被国家质检总局验出致癌物质黄曲霉素(M1)超标，伊利股份 部份婴幼儿奶粉被检出汞含量超标，最早则是2008年三聚氰胺有毒奶粉曾造成至少六名幼儿死亡和30万名幼儿中毒。(完)
参看相关细节，请点选中国国家质检总局网站(www.aqsiq.gov.cn/) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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