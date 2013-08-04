重温稿-纽约汇市：美元全线下跌，因非农就业报告弱于预期

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3281 1.3206 +0.57 +0.66 1.3194 美元/日圆 98.93 99.53 -0.60 +14.05 86.74 欧元/日圆 131.40 131.47 -0.05 +14.81 114.45 美元/瑞郎 0.9291 0.9369 -0.83 +1.49 0.9155 英镑/美元 1.5287 1.5118 +1.12 -5.93 1.6251 美元/加元 1.0385 1.0345 +0.39 +4.68 0.9921 澳元/美元 0.8897 0.8923 -0.29 -14.39 1.0393 欧元/瑞郎 1.2338 1.2370 -0.26 +2.18 1.2075 欧元/英镑 0.8678 0.8732 -0.62 +6.95 0.8114 新西兰元/美元 0.7831 0.7886 -0.70 -5.46 0.8283 美元/挪威克朗 5.9365 5.9466 -0.17 +6.71 5.5630 欧元/挪威克朗 7.8730 7.8536 +0.25 +7.26 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5990 6.6089 -0.15 +1.54 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7708 8.7287 +0.48 +2.25 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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