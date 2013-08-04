中国央行：维护货币市场稳定，善用底线思维有效防范系统性金融风险

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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路透上海8月4日 - 中国人民银行表示，下半年将继续实施稳健的货币政策，坚持政策的连续性、稳定性，增强调控的针对性、协调性，根据形势变化，适时适度预调微调，维护货币市场稳定；同时要善用底线思维，有效防范系统性金融风险。
2013年中国人民银行分支行行长座谈会日前召开，央行网站周日刊登的会议新闻稿称，当前中国主要经济指标处于年度预期目标的合理区间，经济保持平稳增长，价格总水平基本稳定，经济结构调整稳中有进，转型升级稳中提质。同时国内外发展环境更加错综复杂，经济运行稳中有忧，经济增长动力和下行压力并存。
会议指出，下半年把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点，要盘活存量、优化增量，整合金融资源支持小微企业发展，拓宽企业融资渠道，加大对“三农”领域的信贷支持力度，进一步发展消费金融促进消费升级，更好地引导和推动重点领域和行业转型和调整，加大金融支持经济结构调整和转型升级力度。
央行还表示，对当前经济金融形势，要正确认识，深入分析，加强研究，完善政策储备。要善用底线思维，加强监测分析，有效防范系统性金融风险，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。
中国央行周五公布的二季度货币政策执行报告除表示继续稳健货币政策外，并透露出金融宏观调控从数量型为主向价格型调控为主逐步转变的思路，而央行也在灵活开展常备借贷便利工具(SLF)等创新工具组合应对流动性波动。 （完） (发稿 边竞; 审校)
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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