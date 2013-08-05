更正-澳洲数据：7月TD-MI通胀指标跳升0.5%，主要受服务业推动

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(更正：因英文原文有误，最后一段应为“调查涵盖的87类商品和服务中...23类价格持平”，非“调查涵盖的86类商品和服务中...24类价格持平”)
路透悉尼8月5日 - 民间机构周一公布的澳洲7月通胀指标升幅为近一年来最大，主要受服务业所推升，或为原本良好的物价前景的不佳预兆。
澳洲7月TD-MI通胀指标较前月跳升0.5%，6月为持平。该指标较上年同期的增幅从2.4%升高至2.7%，为2011年9月以来最高。
这仍在澳洲央行通胀目标区间2-3%之内，且本月的年增幅可能会放缓。
澳洲央行将在周二举行月度货币政策会议，外界普遍预期央行将降息0.25个百分点至2.5%的纪录低点，部分原因在于第二季的官方通胀数据非常温和，令人放心。
那些指标显示基础通胀年率可能达到2.4%左右，不过在本季度可能会降低，因为去年第三季引入碳排放税产生的通胀效应不再计入本季的计算。
“最近几周澳洲央行发出的谨慎温和信号暗示，货币政策委员会明天可能会再次降息，”TD的亚太研究主管Annette Beacher表示。
“央行明显希望抑制澳元汇价，以扶助经济实现再平衡，将重心从矿业转至非矿业。”
调查发现7月价格上涨幅度最大的是汽油、受季节因素影响的公共事业费用、假日旅游和住宿，但被水果、蔬菜、鞋履和服装等产品价格的下降抵消。
实际上，扣除当月升降幅度最大的项目，澳洲7月TD-MI通胀指标截尾均值较前月增长0.6%，表明物价上涨的范围很广。
调查涵盖的87类商品和服务中，有44类价格上涨，20类价格下跌，23类价格持平。(完)
(编译 戴素萍/李春喜； 审校 白云)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。