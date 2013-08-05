更正-澳洲数据：7月TD-MI通胀指标跳升0.5%，主要受服务业推动

(更正：因英文原文有误，最后一段应为“调查涵盖的87类商品和服务中...23类价格持平”，非“调查涵盖的86类商品和服务中...24类价格持平”)

路透悉尼8月5日 - 民间机构周一公布的澳洲7月通胀指标升幅为近一年来最大，主要受服务业所推升，或为原本良好的物价前景的不佳预兆。

澳洲7月TD-MI通胀指标较前月跳升0.5%，6月为持平。该指标较上年同期的增幅从2.4%升高至2.7%，为2011年9月以来最高。

这仍在澳洲央行通胀目标区间2-3%之内，且本月的年增幅可能会放缓。

澳洲央行将在周二举行月度货币政策会议，外界普遍预期央行将降息0.25个百分点至2.5%的纪录低点，部分原因在于第二季的官方通胀数据非常温和，令人放心。

那些指标显示基础通胀年率可能达到2.4%左右，不过在本季度可能会降低，因为去年第三季引入碳排放税产生的通胀效应不再计入本季的计算。

“最近几周澳洲央行发出的谨慎温和信号暗示，货币政策委员会明天可能会再次降息，”TD的亚太研究主管Annette Beacher表示。

“央行明显希望抑制澳元汇价，以扶助经济实现再平衡，将重心从矿业转至非矿业。”

调查发现7月价格上涨幅度最大的是汽油、受季节因素影响的公共事业费用、假日旅游和住宿，但被水果、蔬菜、鞋履和服装等产品价格的下降抵消。

实际上，扣除当月升降幅度最大的项目，澳洲7月TD-MI通胀指标截尾均值较前月增长0.6%，表明物价上涨的范围很广。

调查涵盖的87类商品和服务中，有44类价格上涨，20类价格下跌，23类价格持平。(完)