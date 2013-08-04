澳新经济指标预测--8月5日-8月12日****

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月5日当周 8月5日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 7月 -- 持平 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 +0.4% +0.1% (较前季) 第二季 -0.1% +2.2% 8月6日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 7月 -- +3.0% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -1.9% 0130 澳洲房价指数 第二季 +1.0% +0.1% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 6月 顺差8 顺差6.7 整体进口(较前月) -- +2.0% 整体出口(较前月) -- +4.0% 0430 澳洲央行利率决定 8月 2.5% 2.75% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 6.3% 6.2% 新西兰HLFS就业增长(较前季) +0.4% +1.7% 新西兰HLFS就业参与率 67.9% 67.8% 8月7日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲房屋融资(较前月) 6月 +2.0% +1.8% 8月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人口变化(万人) 7月 增加0.5 增加1.03 全职就业人口变化(万人) -- 减少0.44 就业参与率 65.2% 65.3% 失业率 5.8% 5.7% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 +0.2% +1.1% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) +7.2% +5.1% 8月9日(五) 无重要经济数据或事件公布。 8月10日(六) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 7月 -- 2.1% 8月12日当周 8月12日(一) 无重要经济数据或事件公布。 (完)
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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