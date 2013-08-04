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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 07:49 BJT

更新版-路透专访：美国经济正在改善但仍需增强--圣路易斯联储总裁布拉德

(新增更多细节)

* 布拉德：美联储对缩减购债采取静观态度

* 美联储需要看到复苏证据，不能依靠预测

* 称有理由增加一个1.5%的通胀下限门槛

路透波士顿8月2日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五称，美国经济温和改善，但需要积聚更多动能。并提醒道美联储在减少购债规模之前，应等待更多经济好转的证据。

“我对经济一直抱持乐观，且认为经济即将好转，但过去三个季度的经济增长率均值只有1%左右。”布拉德告诉路透。

“因此，我们需要看到2013年下半年成长增强的迹象，然后才能确信形势正在按我们期望的方式改善，”布拉德在专访中称。

布兰德是在波士顿做演讲的间隙接受了路透专访。

有关布拉德就7月就业报告，美联储的未来以及为何其在最近一次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议持不同看法的讨论，请参看：

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美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克在6月曾详述了计划，若经济继续改善，美联储在年底前将开始要缩减每月850亿美元的购债规模。

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