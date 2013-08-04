更新版-路透专访：美国经济正在改善但仍需增强--圣路易斯联储总裁布拉德

标题新闻：摩根大通分析师预计美联储在明年初开始缩减资产负债表，持续至2024年初
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* 布拉德：美联储对缩减购债采取静观态度
* 美联储需要看到复苏证据，不能依靠预测
* 称有理由增加一个1.5%的通胀下限门槛
路透波士顿8月2日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五称，美国经济温和改善，但需要积聚更多动能。并提醒道美联储在减少购债规模之前，应等待更多经济好转的证据。
“我对经济一直抱持乐观，且认为经济即将好转，但过去三个季度的经济增长率均值只有1%左右。”布拉德告诉路透。
“因此，我们需要看到2013年下半年成长增强的迹象，然后才能确信形势正在按我们期望的方式改善，”布拉德在专访中称。
布兰德是在波士顿做演讲的间隙接受了路透专访。
有关布拉德就7月就业报告，美联储的未来以及为何其在最近一次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议持不同看法的讨论，请参看：
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克在6月曾详述了计划，若经济继续改善，美联储在年底前将开始要缩减每月850亿美元的购债规模。
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* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)