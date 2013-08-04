欧洲经济指标预测--8月5日-8月12日****

标题新闻：摩根大通分析师预计美联储在明年初开始缩减资产负债表，持续至2024年初
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以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月29日当周 8月5日-8月10日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 +0.5% +0.6% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +4.3% +3.7% 8月5日当周 8月5日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 7月 46.5 45.8 0748 法国Markit服务业PMI 7月 48.3 48.3 法国Markit综合PMI -- 48.8 0753 德国Markit服务业PMI 7月 52.5 52.5 0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 49.6 49.6 欧元区Markit综合PMI 50.4 50.4 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 57.2 56.9 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 负10 负12.6 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 -0.6% +1.0% (较上年同期) -1.2% -0.1% 2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 7月 +2.00% +1.4% 8月6日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利工业生产(较前月) 6月 0.4% +0.1% 意大利经工作日调整工业生产(较上年同期) -3.3% -4.2% 0830 英国工业生产(较前月) 6月 +0.6% 持平 (较上年同期) +0.7% -2.3% 英国制造业产出(较前月) 6月 +0.9% -0.8% (较上年同期) +0.9% -2.9% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初 -0.4% -0.6% 值 (较上年同期) -2.2% -2.4% 1000 德国工业订单 6月 +1.0% -1.3% 8月7日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士消费者信心指数 第三季 0 负5 0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差60 进口(亿欧元) -- 421 出口(亿欧元) -- 361 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.4% +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.1% 1000 德国工业生产(较前月) 6月 +0.3% -1.0% 8月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士未经季节调整失业率 7月 2.9% 2.9% 经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 6月 +1% -2.4% 经季节调整进口(较前月) +0.5% +1.7% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差149 顺差141 8月9日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国预算收支(亿欧元) 6月 -- 赤字726 0645 法国工业生产(较前月) 6月 +0.1% -0.4% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差8.9 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差38.95 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 6月 逆差38 逆差40.9 英国对全球贸易收支(亿英镑) 逆差85 逆差84.9 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 持平 持平 (较上年同期) +1.1% +1.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.8% -1.8% (较上年同期) +1.2% +1.2% 8月12日当周 8月12日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国经常账收支(亿欧元) 6月 -- 赤字41 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 -- +1.8% 2301 英国RICS房价差值 8月 -- 正21 (完)
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* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。