《一周经济焦点》中国经济现状是在政府双重意愿下的换挡减速，而非急刹车

英国央行新总裁卡尼可能设下央行升息前须先达到的经济条件。英国利率目前在纪录低点0.5%。

许多人预期卡尼会跟进美国联邦储备理事会(美联储/FED)的做法，将最终升息与失业率降低的情况做连结，但分析师对于英国央行将利率连结的标的看法不一，因英国经济疲软情况仍存在不确定性。英国失业率目前为7.8%。

高盛的Kevin Daly称，若英国央行选择以失业率当作门槛，他认为应将失业率目标设定在6.5%，而Berenberg Bank的Robert Wood则称，卡尼可能会将门槛设定在相对审慎的7%。

“目标是要努力维持市场利率预期在低点，以允许甫萌芽的复苏更为茁壮稳固，”Wood称。

在美国方面，经济复苏已发展到美联储讨论何时开始缩减每月850亿美元买债计画的阶段。

上周五公布的美国7月就业报告显示，新增就业岗位减少、每周平均工时和时薪均下滑，意味着劳动市场动能减缓，纽约摩根大通的分析师Bruce Kasman称，这会让美联储的决定更加艰难。

“但从基本面来看，该就业报告以及整体经济仍有足够的力道，能让美联储继续朝缩减刺激措施迈进，我们预期联储会在9月决议减少买债，”Kasman称。(完) (编译 石冠兰/朱晓军/白云/王冠中; 审校 张荻)