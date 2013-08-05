《一周经济焦点》中国经济现状是在政府双重意愿下的换挡减速，而非急刹车

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
英国央行新总裁卡尼可能设下央行升息前须先达到的经济条件。英国利率目前在纪录低点0.5%。
许多人预期卡尼会跟进美国联邦储备理事会(美联储/FED)的做法，将最终升息与失业率降低的情况做连结，但分析师对于英国央行将利率连结的标的看法不一，因英国经济疲软情况仍存在不确定性。英国失业率目前为7.8%。
高盛的Kevin Daly称，若英国央行选择以失业率当作门槛，他认为应将失业率目标设定在6.5%，而Berenberg Bank的Robert Wood则称，卡尼可能会将门槛设定在相对审慎的7%。
“目标是要努力维持市场利率预期在低点，以允许甫萌芽的复苏更为茁壮稳固，”Wood称。
在美国方面，经济复苏已发展到美联储讨论何时开始缩减每月850亿美元买债计画的阶段。
上周五公布的美国7月就业报告显示，新增就业岗位减少、每周平均工时和时薪均下滑，意味着劳动市场动能减缓，纽约摩根大通的分析师Bruce Kasman称，这会让美联储的决定更加艰难。
“但从基本面来看，该就业报告以及整体经济仍有足够的力道，能让美联储继续朝缩减刺激措施迈进，我们预期联储会在9月决议减少买债，”Kasman称。(完) (编译 石冠兰/朱晓军/白云/王冠中; 审校 张荻)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。