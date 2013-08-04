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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 06:53 BJT

重发-全球外汇市场8月5日主要消息

(因技术原因重发)

路透8月5日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

0130 - 澳洲6月零售销售、第二季零售贸易

0743 - 意大利7月服务业采购经理人指数(PMI)

0748 - 法国7月服务业和综合PMI

0753 - 德国7月服务业PMI

0758 - 欧元区7月服务业和综合PMI

0828 - 英国7月服务业PMI

0830 - 欧元区8月Sentix投资者信心指数

0900 - 欧元区6月零售销售

1400 - 美国7月就业指数

1400 - 美国供应管理协会(ISM)7月非制造业指数

1545 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在一活动上就美国经济发表讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 张荻)

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