重发-全球外汇市场8月5日主要消息

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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路透8月5日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
0130 - 澳洲6月零售销售、第二季零售贸易
0743 - 意大利7月服务业采购经理人指数(PMI)
0748 - 法国7月服务业和综合PMI
0753 - 德国7月服务业PMI
0758 - 欧元区7月服务业和综合PMI
0828 - 英国7月服务业PMI
0830 - 欧元区8月Sentix投资者信心指数
0900 - 欧元区6月零售销售
1400 - 美国7月就业指数
1400 - 美国供应管理协会(ISM)7月非制造业指数
1545 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在一活动上就美国经济发表讲话
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 张荻)
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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