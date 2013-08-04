日韩经济指标预测--8月5日-8月12日****

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月5日当周 8月5日(一) 暂无重要经济数据。 8月6日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 6月 -- +0.8 领先指标(较前月) -- +2.8 8月6-7日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,387 8月7日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 -- +7.3% -- 日本央行利率决议 -- -- 0.10% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 -- +1.9% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,332 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超618 2350 日本未经季节调整经常账收支(较上年同期 6月 -6.9% +58.1% ) 未经季节调整经常账收支(亿日圆) 盈余3,930 盈余5,407 8月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 韩国央行利率决议 8月 -- 2.50% 0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 53.0 8月9日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 7月 -- 44.3 8月12日当周 8月11日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -- -2.0% 进口物价(较上年同期) -- -4.3% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.9% +1.0% (环比年率) +3.6% +4.1% 8月12日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产(较前月) 6月修正值 -- -3.3% 日本产能利用指数(较前月) -- +2.3% 2350 日本机械订单(较前月) 6月 -- +10.5% (较上年同期) -- +16.5% (完)
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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