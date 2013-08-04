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亚洲 | 2013年 8月 5日 星期一 07:36 BJT

东京汇市：新西兰元受累于食品安全问题重挫，美元弱势整理

美元兑日圆 报98.90日圆，脱离上周后期触及的约99.95的高位。

影响新西兰元走势的因素大部分对澳元没有影响，澳元兑美元 报0.8915美元，略高于上周五触及的三年低点0.8870。

影响澳元走势的近期焦点是0130GMT时将公布澳洲零售销售数据。预估显示，澳洲6月零售销售料增长0.4%。如果数据让人失望，只会巩固对澳洲央行周二将降息至纪录低点的预期。

0145GMT时，汇丰中国7月服务业采购经理人指数(PMI)将揭晓，该数据亦将受到紧密关注。中国经济出现的放缓迹象已经对澳元形成沉重压力。

市场对澳洲将于9月7日举行大选的消息几无反应。市场对澳洲政局通常不怎么关注，因为澳洲主要政党在管理经济的问题上，都倾向走中间路线。(完)

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