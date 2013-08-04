东京汇市：新西兰元受累于食品安全问题重挫，美元弱势整理

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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美元兑日圆 报98.90日圆，脱离上周后期触及的约99.95的高位。
影响新西兰元走势的因素大部分对澳元没有影响，澳元兑美元 报0.8915美元，略高于上周五触及的三年低点0.8870。
影响澳元走势的近期焦点是0130GMT时将公布澳洲零售销售数据。预估显示，澳洲6月零售销售料增长0.4%。如果数据让人失望，只会巩固对澳洲央行周二将降息至纪录低点的预期。
0145GMT时，汇丰中国7月服务业采购经理人指数(PMI)将揭晓，该数据亦将受到紧密关注。中国经济出现的放缓迹象已经对澳元形成沉重压力。
市场对澳洲将于9月7日举行大选的消息几无反应。市场对澳洲政局通常不怎么关注，因为澳洲主要政党在管理经济的问题上，都倾向走中间路线。(完)
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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