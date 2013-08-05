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市场报道 | 2013年 8月 5日 星期一 08:30 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月5日-8月12日****

路透8月5日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    * 8月5日当周

    
 8月5日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1400      美国就业指数                                       7月          --       111.6
 1400      美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                  7月        53.0        52.2
           美国ISM非制造业企业活动分项指数                               53.3        51.7
           美国ISM非制造业就业分项指数                                     --        54.7
           美国ISM非制造业新订单分项指数                                   --        50.8
           美国ISM非制造业物价分项指数                                     --        52.5
    
 8月6日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             8月3日当周          --       -1.6%
 1230      美国国际贸易收支(亿美元)                           6月     逆差435     逆差450
 1230      加拿大贸易收支(亿加元)                             6月     逆差5.0     逆差3.0
           加拿大出口(亿加元)                                           397.0       393.4
           加拿大进口(亿加元)                                           400.2       396.4
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           8月3日当周          --       +2.9%
 1400      美国IBD消费者信心指数                              8月          --        47.1
    
 8月7日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款市场指数                        8月2日当周          --       494.4
           美国再融资指数                                                  --     2,247.6
 1230      加拿大建筑许可(较前月)                             6月       -3.0%       +4.5%
 1400      加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      7月          --        56.6
           加拿大Ivey经季节调整PMI                                       56.5        55.3
 1900      美国消费者信贷(亿美元)                             6月   增加150.0   增加196.0
    
 8月8日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 --        美国ICSC连锁店销售                                 7月          --       +3.9%
 1230      加拿大新屋价格                                     6月       +0.1%       +0.1%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                8月3日当周        33.6        32.6
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                --      34.525
           美国续请失业金人数(万人)                   7月27日当周       295.0       295.1
    
 8月9日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1215      加拿大房屋开工年率(万户)                           7月        19.1       19.96
 1230      加拿大就业岗位(万个)                               7月       增加1    减少0.04
           加拿大失业率                                                  7.1%        7.1%
           加拿大全职就业人数(万人)                                        --    减少3.24
           加拿大兼职就业人数(万人)                                        --    增加3.22
           加拿大就业参与率                                                --      66.70%
 1400      美国趸售(批发)库存                                 6月       +0.3%       -0.5%
           美国趸售销售                                                 +0.7%       +1.6%
 1430      美国ECRI一周领先指标                        8月2日当周          --       131.8
 
    8月12日当周
    
 8月12日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1800      美国联邦预算(亿美元)                               7月     赤字920   盈余1,165
   (完)
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